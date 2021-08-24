Александр Красовицкий: броневик "Тигр" стал "звездой" на африканском рынке

Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) отмечает в этом году 15-летний юбилей. Гендиректор предприятия Александр Красовицкий рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о том, чего удалось добиться компании за эти годы, продвижении продукции на экспорт, новинках ВПК на форуме "Армия-2021", а также об испытаниях перспективной колесной платформы "Бумеранг" и других проектах.

– Александр Владимирович, каких основных результатов удалось достичь ВПК за 15 лет существования? Какие у компании планы?

– За эти 15 лет "Военно-промышленная компания" поставила российским и зарубежным заказчикам порядка девяти тысяч машин: это и бронеавтомобили семейства "Тигр", и бронетранспортеры, и различные специальные шасси. Были разработаны десятки образцов колесной бронетехники – часть из них пошли в серию, часть нет, но тем не менее речь идет о полноценных машинах "в железе". Одних только "Тигров" за эти годы было создано свыше 100 модификаций – некоторые из них были штучным продуктом, например, автомобилей, регулярно открывающих военные парады в Петербурге, построено всего три единицы, были и те, которые выпускались большими сериями.

За время существования компании мы реализовали такие интересные проекты как БТР-90, который прошел государственные испытания, был принят на вооружение, была изготовлена партия из 15 машин, но, к сожалению, в силу ряда причин они так и не пошли в войска, хотя, по нашему мнению, машина по своим характеристикам до сих пор находится в мировой десятке лучших бронетранспортеров.

Самые успешные наши образцы – это машины семейств БТР-80 и БТР-82А, а также такие модификации таких наших бронеавтомобилей как "Тигр-М", "Тигр-М СпН", которые закупаются Минобороны РФ как в подразделения специального назначения, так и военной полиции, и даже в мотострелковые формирования. Специальные бронированные машины СБМ "Тигр" поставляются в МВД, Росгвардию, другие силовые структуры нашей страны, а также поставляются на экспорт. За 15 лет мы собрали в общей сложности около трех тысяч "Тигров".

Что касается планов на будущее, в первую очередь мы ждем завершения госиспытаний новейшей колесной бронированной платформы "Бумеранг", готовим наши предприятия к ее серийному производству, завершаем государственные испытания бронеавтомобилей семейства "Атлет", работаем над новыми проектами, такими, как "Стрела" и рядом других.

– На каком этапе находятся испытания "Бумеранга"?

– Машина успешно прошла предварительные испытания, по итогам которых ей была присвоена литера "О", сейчас мы ждем "отмашки" Минобороны для начала госиспытаний. У нас подготовлены новые опытные образцы, в которых были учтены замечания госзаказчика. Думаю, все будет идти по графику, и в следующем году испытания "Бумеранга" завершатся. Безусловно, данная платформа – это "долгоиграющая" история, и даже после начала серийных поставок в войска мы ее будем дорабатывать по мере появления новых технологий.

Возьмите к примеру такой шедевр нашей оборонки, как танк Т-72 – скоро он будет праздновать 50-летний юбилей со дня принятия на вооружение, а его потенциал до сих пор до конца не исчерпан, появляются все новые модификации, в том числе и роботизированные! "Бумерангом" уже сейчас можно управлять дистанционно, как я уже ранее говорил, хоть с мобильного телефона.

Постоянно идет освоение новых комплектующих на входящем в нашу структуру Арзамасском машиностроительном заводе (АМЗ) – это уже давно не просто сборочное производство, там изготавливается более 10 тысяч различных комплектующих.

Активно внедряем в производственный процесс роботов, в том числе "роботов-сварщиков". При этом роботизация предприятия не создает проблем для наших сотрудников – о сокращении штата речи не идет, потому что освободившиеся руки сразу же перебрасываются на другие наши производства, которые постоянно расширяются. Ежегодный рост объемов производства ВПК составляет не менее 10%.

Скажу больше – только в этом году мы повысили зарплату рабочим на АМЗ и на нашем "Заводе корпусов" в городе Выксе на 40-45%. Следующий шаг в рамках нашей программы повышения мотивации сотрудников – выплаты по ипотечным кредитам. Все это становится возможным благодаря росту прибыли компании – в этом году мы ожидаем чистой прибыли в 2,2 миллиарда рублей, при этом 75% в нашем портфеле заказов занимают внутрироссийские контракты, 25% – экспортные.

– Как идет продвижение ваших машин на экспорт, удается ли вам его нарастить?

– Конечно, мы работаем над увеличением экспорта, и эти усилия приносят плоды – сегодня "Тигры" эксплуатируются уже в 20 странах мира. Двадцатой страной в этом году стала Замбия, которая приобрела у нас 35 машин в "праворульном" исполнении и уже показала их на своем военном параде.

Что касается африканского региона в целом, то интерес местных заказчиков к "Тиграм" непрерывно растет – не будет преувеличением сказать, что эта машина стала одной из главных "звёзд" на недавно прошедшей оружейной выставке в Кот-д’Ивуаре, в проработке новые контракты.

Кроме того, последнее время заметно вырос спрос на наши машины "ВПК-Урал", есть новые экспортные контракты на десятки таких машин.

– Коснулась ли ВПК проблема с ростом цен на металл в этом году? Не придется ли корректировать планы в связи с этой проблемой?

– Пока нет, потому что у нас договор долгосрочный, и в соответствии с ним нам не могут поднимать цены на сырье. Конечно, мы в курсе этой проблемы, поэтому находимся в постоянном контакте с Минобороны, ищем компромиссы по части ценообразования. Военное ведомство понимает, что мы не можем работать в убыток.

– Какие новинки представит ВПК на выставке "Армия-2021"?

– Безусловно, трудно каждый год демонстрировать новые разработки, но тем не менее и на грядущей выставке новинки будут. Первая премьера – многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация "Тигра", а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать ее военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее – определит госзаказчик.

Кроме того, на "Армии" мы наконец-то покажем "живьем" небронированную версию автомобиля "Стрела", которая уже получила широкую известность в СМИ как "русский Land Cruiser". На выставке в Кубинке мы продемонстрируем ее в модификации пикапа.

Также мы привезем наш новый снегоболотоход, который можно позиционировать как дальнейшую модернизацию тягача МТ-ЛБ. Используя узлы и агрегаты этой распространенной и уважаемой машины, мы сделали новый снегоболотоход с грузоподъемностью пять тонн, при отсутствии необходимости передвигаться вплавь он сможет взять еще больше груза. Машина получила комфортабельную кабину с нормальными условиями для работы экипажа. Имеющийся образец уже накатал не одну сотню километров и довольно хорошо себя показал.

Помимо этого, мы покажем на "Армии" автобус, сделанный на базе БТР-80. Машина предназначена для эвакуации людей из районов стихийных бедствий, она плавает, есть в ней и кондиционер, и обогреватель, вместимость – порядка 12 человек, в грузопассажирскую модификацию помещается до 20 пострадавших. При этом она достаточно компактная – ее вполне можно погрузить в вертолет Ми-26 и оперативно доставить к месту бедствия.

Год назад мы поставили ее в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и она очень хорошо себя показала во время наводнений, в этом году запланированы дальнейшие поставки этому заказчику.

– К слову о "Стреле", на каком этапе находится данный проект?

– Напомню, что в соответствии с контрактом на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы, подписанном на форуме "Армия-2020", предусмотрена разработка семейства из шести легких автомобилей: бронированная версия, небронированная, амфибия, багги, а также бронированное и небронированное шасси для установки различных вооружений. Мы эту работу продолжаем, показывая, как я уже сказал, небронированную "Стрелу" на грядущей выставке. Дальше мы возьмемся за версию "багги", сегодня мы ведем работу с Минобороны РФ по различным испытаниям этих машин – те образцы, которые год назад были отправлены на учения "Кавказ-2020", являлись нашей инициативной разработкой, теперь же на испытания пойдут машины, доработанные с учетом тактико-технических требований военного ведомства. Говорить о конкретных сроках испытаний я бы сейчас не хотел – тема достаточно чувствительная. Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно сказать, что полный цикл работ по подобным легким колесным машинам занимает 2-3 года. Что же касается более "серьезной техники" – БМП и БТР, речь идет о сроке 7-10 лет.

– На каком этапе находятся испытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"?

– В этом году "Атлет" завершает госиспытания, все идет по плану. На "Армии-2021" мы также покажем эту машину в экспортном варианте, а наши коллеги из ВНИИ "Сигнал" продемонстрируют "Атлет" на своем стенде с установленным на этом шасси оборудованием, благодаря которому броневик можно будет использовать в качестве машины управления и связи. Буквально две недели назад мы получили на эту версию рекламный паспорт.

– Планируется ли в ближайшее время открыть новые сборочные производства ваших машин за рубежом?

– Такая работа постоянно идет, но о конкретных соглашениях говорить пока рано. Мы не только открываем совместные предприятия, как это было, например, в этом году с Казахстаном, но и продаем за рубеж "тигровые" шасси, на которые инозаказчик ставит свои корпуса и продвигает под своим брендом. Тем не менее специалисты распознают происхождение таких машин – это как автомат Калашникова, никуда ты его не спрячешь, как не назови.