Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за высказываний Кэмерона

Найджелу Кейси заявили решительный протест

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам вызова дипломата в министерство.

"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова [главы британского МИД] Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, - отметили в дипведомстве РФ. - Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".

В ведомстве указали, что британский посол 6 мая был вызван в МИД РФ, ему был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением мининдел Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

"Найджелу Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Дэвида Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин оффиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", - продолжили в дипведомстве.

Согласно сообщению МИД РФ, послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. "Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин оффиса", - заключили в дипведомстве.