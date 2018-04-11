Создание в России новых образцов стратегических вооружений, о которых было объявлено в Послании президента Федеральному Собранию, стало возможным благодаря мощнейшему потенциалу отечественной науки, промышленности и сильным кадрам, заявил Владимир Путин.
Самолет на $20 млрд
Главный договор России и США: кто нарушит первым
Организация против хаоса
- 11.04.2018
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Краеугольным камнем мироустройства должен быть принцип неделимости безопасности
Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, ставка все чаще делается на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружения. Усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ.
В Минобороны создана централизованная система заключения и исполнения госконтрактов
- 11.04.2018
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Военные финансисты выполнили все поставленные задачи, связанные с оптимизацией оплаты госконтрактов. Сегодня в Минобороны создана централизованная система заключения и исполнения госконтрактов по оплате продукции, работ и услуг, связанных с исполнением гособоронзаказа, оплате материальных средств материально-технического обеспечения и энергоресурсов, а также оплате приобретаемого служебного и постоянного жилья для военнослужащих.
Шаманов рассказал об ответе на возможные военные провокации
- 11.04.2018
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Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против РФ, заявил глава комитета ГД Владимир Шаманов. "Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие", - заявил Шаманов в ходе пленарного заседания во вторник.
В первом квартале 2018 года предотвратили шесть терактов, заявил Бортников
- 11.04.2018
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Спецслужбы РФ с начала года пресекли совершение трех преступлений террористической направленности в разных регионах страны, были предотвращены 6 терактов и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
11.04.2018 0 ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым
Что покажет Россия на выставке вооружений "Дефэкспо Индия-2018"
- 11.04.2018
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В среду начинает свою работу выставка сухопутных и военно-морских вооружений "Дефэкспо Индия-2018". Она пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамилнад. Наша экспозиция - одна из самых крупных и интересных.
Рособоронэкспорт покажет современное вооружение и средства безопасности на Defexpo India 2018
- 11.04.2018
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АО "Рособоронэкспорт" организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2018. Выставка пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамил Наду, Индия.
"Рособоронэкспорт" покажет на выставке в Индии фрегаты проекта 11356 и танки Т-90
- 11.04.2018
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Мероприятие пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи
Россия на выставке Defexpo India 2018 представит более 230 различных образцов вооружений, в том числе танки Т-90 и фрегаты проекта 11356. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).
Причиненный Минобороны ущерб разрешат компенсировать в рассрочку
- 11.04.2018
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Военнослужащие получат возможность в рассрочку компенсировать ущерб, причиненный ими Вооруженным силам, сообщают Известия. Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.
В Военной академии РВСН подведены итоги участия в XXI Московском Международном Салоне "Архимед-2018"
- 11.04.2018
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С 5 апреля по 8 апреля в культурно-выставочном центре "Сокольники" состоялся XX1 Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий "Архимед-2018". В Салоне приняло участие более 300 организаций из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации.
Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения
- 11.04.2018
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Какая экспедиция доставит флаг на МКС, в региональном правительстве не уточнили
Флаг Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища побывает на Международной космической станции (МКС) в честь столетия учебного заведения, которое отмечается в этом году, сообщили в правительстве Рязанской области.
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
- 11.04.2018
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Тесная кооперация белорусской и российской армий не позволяет странам Запада рассматривать войска Белоруссии как отдельное формирование. Такое мнение высказал в интервью белорусским журналистам экс-министр обороны Польши, советник Министерства национальной обороны Януш Онышкевич.
В Арктике начались учения Росгвардии
- 11.04.2018
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Учения Росгвардии под руководством генерала армии Виктора Золотова стартовали в Арктике, сообщила пресс-служба ведомства. "Десятого апреля в Мурманске под общим руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова началось тактико-специальное учение подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера", - говорится в сообщении.
Белорусские десантники на учениях в России освоили миротворчество
- 11.04.2018
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Белорусские десантники на совместных с российскими коллегами учениях в Ульяновской области освоили навыки миротворческой деятельности, сообщил журналистам во вторник командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии полковник Дмитрий Соболь.
В Белоруссии началась активная фаза совместных с Россией тактических учений
- 11.04.2018
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Активная фаза белорусско-российских тактических учений началась 10 апреля в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики. "С 10 по 12 апреля на полигоне Брестский проходит активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой и десантированием", - говорится в сообщении.
Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную
- 11.04.2018
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Главы белорусского и китайского военных ведомств Андрей Равков и Вэй Фэнхэ подписали в Минске соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны РБ по итогам официального визита министра обороны КНР в Беларусь.
ПВО на юге России подняли по тревоге в рамках контрольной проверки
- 11.04.2018
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ПВО на юге России подняли по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев. "Соединения противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения.
Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России
- 11.04.2018
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Россия — действительно уникальная страна. Мы часто не задумываемся о том, насколько она огромна и необъятна. Однако время от времени, выступая с докладами на самых разных площадках, в том числе международных, замечаешь недоверие со стороны зарубежных коллег: не ошибся ли выступающий? Нет ли там лишнего нуля в каком-то показателе? Точно ли названа та или иная цифра?
Концерн «Созвездие» открыл научно-образовательный центр в Воронежском техническом госуниверситете
- 11.04.2018
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АО «Концерн «Созвездие» организовало на базе Воронежского государственного технического университета базовый научно-образовательный центр «Радиотехнические системы». Центр, созданный в составе факультета радиотехники и электроники, призван обеспечить интеграцию образовательного процесса с актуальной научной деятельностью и производством.
Ростех сертифицирует вертолетные двигатели в Китае
- 11.04.2018
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АО «ОДК-Климов» ведет работу по сертификации в Китае турбовальных вертолетных двигателей ВК-2500 и ВК-2500ПС. Работа ведется в тесном сотрудничестве с МВЗ им. М.Л. Миля и Росавиацией. В 2018 г. планируется провести в КНР валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС, что расширит географию продаж и эксплуатации новейших российских гражданских вертолетов Ми-171А2, оснащенных этими силовыми установками.
Опубликован документ о создании первой в истории человечества линии связи с Луной
- 11.04.2018
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Холдинг «РКС» публикует электронную версию исторического документа «Эскизный проект системы радиоконтроля орбиты объекта «Е-1». Подготовленный более 60 лет назад советскими инженерами документ содержит уникальную информацию о создании в СССР первых лунных аппаратов. «Эскизный проект системы радиоконтроля орбиты объекта «Е-1» является частью технической документации создаваемой в конце 1950-х годов первой в истории человечества линии связи с межпланетным космическими аппаратами.
Первый легкий транспортник Ил-112В поставили под ток
- 11.04.2018
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Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года. На ВАСО началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем. Речь, в частности, идет о гидравлике, барометрии, кондиционировании и вентиляции.
Первый полет нового самолета Ил-112В состоится до конца года
- 11.04.2018
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На Воронежском авиазаводе началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, создаваемый для военных на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Правительство РФ выделит 6 млрд руб. на создание 75-местной модификации "Суперджета" - Рогозин
- 11.04.2018
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Согласно проекту распоряжения кабмина, из резервного фонда правительства РФ будет выделено 6 млрд рублей на создание уменьшенной, 75-местной версии самолета "Сухой Суперджет - 100", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Геннадий Зюганов следит за истребителями
- 11.04.2018
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Он решил включиться в реформу авиапромышленности
Как стало известно “Ъ”, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов попросил премьера Дмитрия Медведева создать комиссию "с целью экспертизы всех возможных последствий" реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Центр подготовки космонавтов передаст Минобороны пять невостребованных Л-39
- 11.04.2018
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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) достиг с Минобороны России договоренностей о передаче военному ведомству пяти учебно-тренировочных самолетов Л-39, которые ранее использовались в летной подготовке космонавтов, но сейчас не востребованы, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.
"Вертолеты России" на Defexpo проведут переговоры по обслуживанию вертолетной техники в Индии
- 11.04.2018
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В настоящее время в Индии эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты типа Ми-8/17, тяжелые Ми-26, ударные Ми-25, а также корабельные вертолеты Ка-25, Ка-28 и Ка-31. Общий парк вертолетов российского производства в Индии составляет порядка 400 единиц.
В полет по накатанной
- 11.04.2018
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Будущее пассажироперевозок за Ил-96 и Л-410
На совместном заседании Экспертного совета при Комитете ГД по экономической политике и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России директор профильного департамента Минпромторга Равиль Хакимов изложил основные направления работы отрасли в ближайшие годы. Сенсаций не прозвучало.
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
- 11.04.2018
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Летчикам пришлось выполнять поиск цели без привлечения наземных средств противовоздушной обороны
Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали перехват и уничтожение условной низколетящей крылатой ракеты большой дальности, роль которой выполнил истребитель. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
“Роствертол” отремонтировал два Ми-26 Минобороны России
- 11.04.2018
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Ростовский вертолетный завод “Роствертол” передал Минобороны РФ два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии. Сейчас на “Роствертоле” совместно с разработчиком вертолетов “Ми” - МВЗ им. М.Л.Миля - завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам.
National Interest восхитился Су-25 - настоящий "убийца танков"
- 11.04.2018
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Американский военный аналитик Кайл Мизоками журнала National Interest восхитился российским штурмовиков и "убийцей танков" Су-25. Перевод зарубежной статьи предоставило агентство ФАН. Мизоками пишет, что ВВС США ранее задумывались о создании специального самолета непосредственной авиационной поддержки (НАП) и в итоге был разработан А-10 Warthog.
"ОДК-Климов" в 2018г планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели в Китае
- 11.04.2018
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АО "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех") в 2018 году планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели в Китае, сообщает пресс-служба корпорации.
Модернизированный для военных Ми-26Т2В совершит первый полет до июля
- 11.04.2018
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Завершается производство первого опытного образца вертолета
Опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В, разрабатываемого для Минобороны РФ, совершит первый полет до середины года. Об этом сообщили во вторник в холдинге "Вертолетов России".
Эскизно-технический проект палубного вертолета "Минога" представят ВМФ в 2019 году
- 11.04.2018
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Холдинг "Вертолеты России" в первом квартале 2019 года представит Минобороны РФ результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета "Минога", заявил "РИА Новости" гендиректор компании Андрей Богинский.
В России испытают легкий водородный самолет
- 11.04.2018
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Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова намерен в 2019 году провести первые летные испытания легкого двухместного водородного самолета на базе серийного российского летательного аппарата "Сигма-4". Об этом N + 1 рассказал начальник отдела гибридных и электрических силовых установок института Антон Варюхин. По его словам, на первом этапе испытания будет проходить самолет, в котором водород для топливного элемента будет храниться под высоким давлением в композитном баллоне.
Рабочую копию напечатанного на принтере спутника ученые передали в музей космонавтики
- 11.04.2018
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Спутник "Томск-ТПУ-120" был запущен с МКС на орбиту Земли летом 2017 года
Второй экземпляр наноспутника "Томск-ТПУ-120", напечатанного на 3D-принтере и запущенного в августе 2017 года с Международной космической станции на орбиту Земли, передан в музей Космонавтики. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Томского политехнического университета.
Аппарат "ЭкзоМарса" перешел на рабочую орбиту и приступит к изучению атмосферы планеты
- 11.04.2018
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По данным Роскосмоса, на третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений
Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) проекта "ЭкзоМарс" перешел на рабочую орбиту и вскоре начнет изучение газового состава атмосферы планеты. Как сообщается во вторник на сайте Роскосмоса, на данный момент модуль находится на круговой орбите высотой 400 км.
Специалисты ПВО поразят беспилотники "противника" в Астраханской области
- 11.04.2018
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Расчеты ракетного соединения Южного военного округа из Краснодарского края выполнят боевые пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
На трех полигонах Дальнего Востока прошли масштабные стрельбы артиллеристов
- 11.04.2018
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Масштабные стрельбы с участием 1,5 тысячи артиллеристов и 300 единиц техники прошли одновременно на полигонах в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных
- 11.04.2018
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В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", передает пресс-служба округа. Количество поступившей техники не сообщается
11.04.2018 0 В ЮВО поступили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино"
Модернизированные ТОС "Буратино" поступили в воинскую часть на Северном Кавказе
- 11.04.2018
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Боевая машина получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором
Батарейный комплект модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино" поступил на вооружение воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированной на территории Северного Кавказа.
Анатолий Мирошниченко: "Омский "Сатурн" обновляет производственные мощности под выпуск новых изделий для систем ПВО И ВКО"
- 11.04.2018
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В составе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" омское публичное акционерное общество "Сатурн" получило новый вектор развития, и сегодня успешно реализует задачи по выпуску продукции для противовоздушной обороны страны. О том, над какими задачами "Сатурн" работает в настоящее время, о перспективах компании рассказал "Интерфаксу-АВН" генеральный директор ПАО "Сатурн" Анатолий Мирошниченко.
Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"
- 11.04.2018
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За последнее время Россия поставила в Сирию до 40 ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь С1", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства - уточнил собеседник агентства.
Боевые расчеты С-400 отработали перехват беспилотника над Черным морем
- 11.04.2018
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Поднятые про тревоге расчеты совершили марш в позиционные районы, выполнив оборудование и маскировку позиций
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Южного военного округа отработали в ходе тактических учений на Кавказском побережье Черного моря перехват беспилотного летательного аппарата. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе округа.
Видео: Как антидроновое ружье в реальности сажает беспилотники
- 11.04.2018
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Журналисты канала WarGonzo протестировали новейшую разработку ижевских оружейников - антидроновое ружье Rex-1. Видео с результатами исследования выложено в интернет. Отметим, что радиоэлектронное нелетальное оружие нового поколения REX-1 впервые было продемонстрировано широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2017".
Западную границу защитили от "стелсов". В ЗВО поступила РЛС "Каста 2-2"
- 11.04.2018
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Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа
11.04.2018 0 Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
- 11.04.2018
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Уточняется, что "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет
США еще 40 лет не смогут создать систему противоракетной обороны (ПРО), способную эффективно перехватывать российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".
В соединение 58-й общевойсковой армии ЮВО поступила партия новых БМП-3
- 11.04.2018
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В рамках реализации программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО) мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии, дислоцированное в Дагестане, получило первую партию новейших боевых машин пехоты БМП-3.
Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по учебной тревоге в связи с масштабной проверкой
- 11.04.2018
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Экипажи разведывательных химических машин провели разведку при помощи системы "Контроль-1", отработав засечку ядерных взрывов
Бригада радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцирована в Екатеринбурге, поднята по учебной тревоге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Маршал Устинов" отразил авиаудар условного врага во время учений в Баренцевом море
- 11.04.2018
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Условными противниками выступили летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота успешно отразил авиационный удар условного противника во время учений в Баренцевом море. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.
В Арктике развернули глубоководную дивизию
- 11.04.2018
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На Северном флоте создана глубоководная дивизия, в составе которой малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), субмарины – носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов, сообщают Известия.
На "графских" развалинах
- 11.04.2018
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Уничтожение трофейного авианосца отодвинуло создание отечественного корабля такого класса на полвека
Первым полноценным советским авианосцем считается "Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов" проекта1143.5. Но это не совсем так.
Редкие элементы
- 11.04.2018
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Зависимость России от импорта стратегического сырья усиливается
Похоже, редкоземельные металлы и ряд других видов высокоценного стратегического сырья едва ли не обречены на экспорт? Такой прогноз видится из заявления главы Росгеологии Романа Панова: "В 2017-м полиметаллическая группа продемонстрировала стопроцентный прирост добычи. Но в условиях сокращения программы финансирования на 10–15 процентов от плановых значений 2014 года приходится делать акцент на наиболее ликвидных металлах, у которых наибольший экспортный потенциал, например это золото, алмазы.
Деятельность компании "Стилсофт"
- 11.04.2018
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В Ставрополе имеется уникальное для России предприятие - Группа компаний "Стилсофт". Уникальность состоит в номенклатуре производимых изделий. Так, компания явялется разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и БЛА для решения задач по комплексной защите стратегических, критически важных и особо опасных объектов от различных угроз, разработке и адаптации специальных решений для стратегической инфраструктуры в России и за ее пределами, обеспечения безопасности граждан в рамках реализации программ "Безопасный город".
Украина применит американские беспилотники против России
- 11.04.2018
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Украинские военные научились получать информацию с американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, следует из слайдов презентации, выложенных пресс-службой Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.
Порошенко лишил украинских пиратов "вундерваффе"-катеров "Айленд"?
- 11.04.2018
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Не бывать Незалежной владычицей морскою
В том, что поставка Украине американских списанных патрульных катеров затянулась на четыре года, украинская общественность обвиняет своего главу. В Киеве осознали, что провокация с захватом российского сейнера "Норд" и задержанием его команды так просто не закончится, и непременно последуют ответные шаги Москвы.
Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"
- 11.04.2018
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал государственные испытания "лучшего в мире" ракетного комплекса "Ольха". Испытания пройдут на юге Одесской области, сообщают украинские СМИ
США отправили в Средиземное море авианосец
- 11.04.2018
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Американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в среду выйдет из военно-морской базы Норфолк и направится в Средиземное море.
На борту авианосца находятся самолеты и вертолеты, корабль сопровождают крейсер "Нормандия" и три эсминца, вооруженные крылатыми ракетами. Позже к эскадре присоединятся еще два эсминца ВМС США. Общая численность экипажей эскадры около 6500 человек.
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
- 11.04.2018
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Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
В восточном Средиземноморье в целях нанесения ракетного удара по Сирии в ближайшее время могут быть развернуты два американских - USS Donald Cook и USS Porter. Если Вашингтон нанесет удар по Сирии, России так или иначе придется ответить - остается только решить, силой или нет. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок проанализировал, каким может быть силовой вариант ответа Москвы на возможные действия Вашингтона.
В Сирии "Акации" и "Гвоздики" стали букетом смерти для террористов
- 11.04.2018
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САУ 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" продолжают оставаться основой самоходной артиллерии сирийской армии. Эта техника в настоящее время активно применяется в боевых действиях, в том числе в ходе операций в районе Дамаска.
В Сирии "засветились" колесные САУ с советскими дальнобойными пушками
- 11.04.2018
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Сирийская армия продолжает применять 130-мм колесные самоходные артиллерийские установки. Впервые эти САУ, выполненные на шасси четырехосных немецких коммерческих грузовиков Mercedes Actros 4140 были замечены еще в марте 2013-го, пишет Российская газета.
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
- 11.04.2018
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Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников. Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.
Россия научилась глушить американские БПЛА в Сирии
- 11.04.2018
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Блокировка сигналов спутниковой навигации GPS американских беспилотников российскими военными в Сирии негативно сказывается на проведении операций.
Четыре официальных представителя США сообщили, что российские военные глушат американские военные беспилотники, действующие в небе над Сирией, тем самым затрудняя военные операции США.
Встретили огнем
- 11.04.2018
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Израильский налет на иранскую базу в провинции Хомс показал новые возможности сирийской ПВО
Иранские власти признали факт гибели своих военнослужащих в результате ночного ракетного удара по базе Т-4 ("Тифор") в сирийской провинции Хомс. Минобороны САР возлагает ответственность за нападение на Израиль.
Комплексы С-125 отличились при уничтожении израильских ракет в Сирии
- 11.04.2018
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Произведенные в СССР ЗРК С-125 отличились при уничтожении израильских ракет, атаковавших сирийскую авиационную базу Т-4.. По информации военных экспертов, именно эти старые системы составляют основу противовоздушной обороны в данном районе.
Вопросы от французской разведки
- 11.04.2018
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Военный публицист Владислав Шурыгин — о том, как в Европе засомневались в доказательной базе по "делу Скрипаля"
Истерия вокруг отравления экс-агента британских спецслужб Скрипаля и его дочери не ослабевает, несмотря на то что все "неопровержимые свидетельства" и "проверенные факты" лопаются один за другим, как болотные пузыри.
Минобороны РФ: из города Дума в Сирии за сутки вышли более 3,5 тыс. боевиков
- 11.04.2018
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В ведомстве сообщили, что боевиков перевезли на север провинции Алеппо
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки организовал вывод 3627 боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор Мухаям Аль-Вафедин, говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.
Охрану границы с Мексикой усилит нацгвардия Техаса
- 11.04.2018
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По меньшей мере тысяча солдат национальной гвардии будут направлены властями Техаса на границу с Мексикой, передает РИА Новости сообщение губернатора штата Грега Эбботта. Губернатор отметил, что в настоящее время на границе уже находятся 250 военнослужащих.
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
- 11.04.2018
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Американская компания Bell Helicopter подготовила прототип перспективного конвертоплана V-280 Valor к новому этапу летных испытаний. Как пишет Aviation Week, в настоящее время аппарат проходит финальный проверки и до конца апреля 2018 года должен совершить первый горизонтальный полет по-самолетному.
Израиль намерен продать Колумбии истребители F-16
- 11.04.2018
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Компании Elbit Systems и Israel Aerospace Industries (IAI) представили предложение по поставке в Колумбию истребителей F-16A/B "Нец" и F-16C/D "Барак" из числа избыточных вооружений ВВС Израиля. По информации источников Jane's Defence Weekly, предложение включает поставку самолетов, находящихся на хранении и снимаемых с вооружения ВВС Израиля в рамках программы закупки для колумбийских ВВС от 12 до 18 современных боевых самолетов для замены имеющихся "Кфир".
Показан дизайн китайского бомбардировщика будущего
- 11.04.2018
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На обложке китайского журнала Aerospace Knowledge разместили рисунок перспективного стратегического бомбардировщика Xian H-20, разрабатывающегося в Китае. На это обратил внимание военный блог dambiev.
11.04.2018 0 Первые изображения китайского бомбардировщика-невидимки Н-20
СМИ: Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
- 11.04.2018
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Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения технических экспериментов
Китай успешно осуществил запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31". Аппараты выведены на орбиту во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", сообщает агентство "Синьхуа ".
В ФРГ испытана американская минометная система ADIM
- 11.04.2018
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Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog. Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr.
В кильватере "Ляонина"
- 11.04.2018
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К 2030 году Китай намерен развернуть шесть авианосных ударных групп
Самые масштабные учения всех трех флотов ВМС НОАК с участием 40 надводных кораблей и подводных лодок прошли с 5 по 11 апреля в акватории Южно-Китайского моря.
"Дональд Кук" выдвинулся к берегам Сирии?
- 11.04.2018
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Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" типа "Арли Берк", оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк", покинул порт Ларнаки на Кипре и сейчас находится вблизи сирийских территориальных вод. Российские самолеты, предположительно, четыре раза совершили облет американского эсминца на низкой высоте. Однако ВМС США опровергли сообщения об этом.
Еще один эсминец США отправился к берегам Сирии
- 11.04.2018
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Второй американский эсминец отправился к берегам Сирии. Корабль может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней — сообщает газета.
Аргентина заключила соглашение о приобретении французских патрульных кораблей типа Gowind
- 11.04.2018
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Как сообщила французская газета "Ouest-France", 5 апреля 2018 года министры иностранных дел Франции и Аргентины подписали межправительственное соглашение, согласно которому Аргентина должна приобрести для своих ВМС входящий сейчас в состав французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также заказать постройку еще трех почти однотипных патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 французской компании Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).