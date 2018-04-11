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Американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в среду выйдет из военно-морской базы Норфолк и направится в Средиземное море.

На борту авианосца находятся самолеты и вертолеты, корабль сопровождают крейсер "Нормандия" и три эсминца, вооруженные крылатыми ракетами. Позже к эскадре присоединятся еще два эсминца ВМС США. Общая численность экипажей эскадры около 6500 человек.