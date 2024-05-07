«Запад нужно отрезвить, чтобы остановить это безумство»

Российские учения с нестратегическим ядерным оружием. Мнения экспертов

Генштаб готовится провести на юге России учения по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Мероприятия станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, пояснили в ведомстве. «Известия» собрали монологи военных экспертов, посвященные учениям и причинам, которыми они были вызваны.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Внеплановые учения с ракетными соединениями Южного военного округа — это мощный сигнал странам Запада. Есть страны, которые считают, что Россия не в состоянии применять данные виды вооружения, если возникает так называемая экзистенциальная угроза. Поэтому и будут проведены такие учения. При этом пока остается открытым вопрос, будут ли в реальности на специальных полигонах отрабатываться удары с ядерными зарядами или пока речь идет о муляжах.

К тактическому ядерному оружию относятся прежде всего артиллерийские боеприпасы 203 мм «Саженец», 240-миллиметровая мина «Клещевина» для самоходной системы «Тюльпан», а также некоторые виды ракетного вооружения. Возможно, даже с использованием универсального модуля планирования и коррекции. То есть в учениях будут принимать участие Сухопутные войска, Военно-воздушные (поскольку есть специальные бомбы весом 500 кг еще со времен СССР) и флот. Я предполагаю, что у флота также есть подобное вооружение, а подробности мы узнаем в скором времени.

Если мы говорим про оперативно-тактическое вооружение, это ракетные комплексы типа «Искандер». Если морского базирования, то здесь, возможно, будет либо «Калибр», либо какие-то виды противокорабельных ракет. Но пока, скажем так, это некоторые домыслы, потому что никогда официально не заявлялось, что стоит сейчас на вооружении Российской армии, какие комплексы обновлены.

Пуск крылатых ракет «Калибр» Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Такого рода учения не проводились еще с советских времен. Так как мы еще не вышли из договора по ограничению испытаний, ядерных испытаний во всех средах, то, скорее всего, будут учения проводиться с учебными боеприпасами, не ядерного исполнения, но которые по своей масса-габаритным характеристикам будут совпадать. Будут отрабатываться заряжания, пуски будут осуществляться, будет замеряться точность поражения определенных целей.

При этом Запад официальным заявлением о применение самолетов F-16, которые могут нести тактическое ядерное оружие, переходит определенную грань. И поэтому, чтобы остановить это безумство, нужно их отрезвлять.

Поскольку градус ядерных вопросов, особенно с названием «Третья мировая война» постоянно растет, нужно делать демонстративные учения с практическим назначением. Уже есть информация, что Запад будет отправлять войска на Украину. Там уже, в районе Славянска, воюет французский иностранный легион, хотя первоначально Франция заявляла, что он не будет принимать участие. Это уже не что иное, как прямой конфликт России и Франции, а Франция — ядерная держава. И когда ядерная держава начинает вмешиваться в конфликт, боевые действия принимают совершенно иной характер. Мы должны показать, что готовы к любому развитию ситуации».

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

«Эти маневры вызваны эскалацией напряженности, спровоцированной Западом, заявлениями о том, что войска НАТО, и в том числе войска Соединенных Штатов, могут появиться на территории Украины. Это очень опасная тенденция. Поэтому необходимо несколько охладить пыл наших противников, чтобы они не загнали сами себя в угол, откуда выхода уже для них не будет. Настало время вспомнить, что у России есть тактическое ядерное оружие, оно готово к применению и противники России должны об этом знать.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Все крылатые ракеты, которыми располагает ВМФ, начиная от «Калибров» и заканчивая изделиями советского еще производства, имеют головки с ядерными боеприпасами. Сейчас будет отработка выдачи, снаряжения ядерных боеприпасов, подготовка к применению, прохождение сигналов, тактика применения с учетом ядерного боеприпаса.

[С помощью учений] мы предупреждаем противников, что у нас тактическое ядерное оружие готово к применению и, если надо, мы его применим. Что касается практического применения, то ядерное оружие тактического назначения может использоваться против надводных кораблей, а также против наземных объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Такого рода учения проводятся впервые за последние десятилетия. И вызвано это тем, что коллективный Запад стал на очень опасный путь дальнейшей эскалации в противоборстве с ядерной державой. На этом пути его могут ждать очень серьезные проблемы».

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник

«Мы фактически напоминаем о сути ядерного сдерживания. Такого рода учения, надо сказать, проводятся регулярно, но при этом почти никогда не афишируются. У наиболее масштабных учений ядерная компонента так или иначе присутствует, вплоть до отработки учебного поражения целей. В то же время это никогда не выделяется отдельно. На этот раз данная компонента подчеркивается демонстративно, также подчеркивается, что это ответ на поведение западных визави.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Тот факт, что речь идет о Южном военном округе, неслучаен. Он ближе всего к театру военных действий, к ЮВО относится Крым. С этой территории можно применять и по целям (не дай Бог, конечно) в зоне боевых действий, и по целям на территории стран НАТО.

Учения нестратегического ядерного оружия от учений стратегического оружия отличаются подчиненностью и уровнем частей. Стратегическое ЯО — это войска РВСН, ракетоносцы ВМФ и ВКС. Нестратегическое (оно же — тактическое) ядерное оружие предназначено в первую очередь для решения тактических задач на поле боя и на оперативной глубине. Тут вопрос встает о конкретных задачах: нестратегическое оружие может быть применено и по отдельному укрепленному пункту, и по вражеской столице, и по транспортному узлу».

Венгерский политолог, член клуба «Валдай» Габор Штир

«Думаю, что общество, конечно, будет беспокоиться. НАТО не хочет столкнуться конкретно с Россией. Они много что говорят, но столкновения не хотят, это точно. Ищут столкновения поляки и прибалты, а другие, серьезные игроки, вообще не хотят, хотя и много говорят об этом. При этом Россия теперь тоже поднимает ставки, в коммуникационной сфере ситуация обостряется. Европейцы на словах много что хотят, но в действительности у них нет цели. Америка точно не хочет [столкновения]. Россия, если я хорошо понимаю, не хочет. И только бедные жители Европы получают новый стресс».

Доцент кафедры Международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ Иван Сурма

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович, «не мы первые начали». Если вспомнить историю, то, размещение «Искандеров» в Калининградской области тоже был вынужденный шаг.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

Дмитрий Анатольевич Медведев дал распоряжение по поводу ракет на фоне серьезных провокаций и заявлений. Сегодня история повторяется, усугубляется. Тех же французов провоцируют на ввод войск — и французы ведутся: там [на Украине] уже 1,5 тыс. контингент, легион планируют разместить.

Речь-то идет о тактическом ядерном оружии, ТЯО. Эти учения приостановили действие договора ДНЯО, потому что были неравновесные отношения: американцы могли проводить испытания, нарушали соглашения, даже не вдаваясь в объяснения и детали, а мы почему-то должны были выдерживать все нормы этих договоров.

Поэтому мы имели право провести [учения]. С нашей позиции это всё объяснимо, а вот что будет та сторона делать? Западу нужно будет переходить на тактический уровень. Думаю, они попытаются не усугублять процесс. То есть будут его дробить и какими-то действиями, например, подставлять ту же Францию под эти вопросы, Германию, поляков раскрутят, провоцируя их, пугая тем, что в Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие. Это, скорее всего, ближайшая реакция их».

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