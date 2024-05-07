Пентагон выделит 23,5 млн. долл. на покупку для Киева систем поиска глушилок GPS

ЦАМТО, 6 мая. Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины систем поиска и противодействия глушилкам GPS и заключит соответствующий контракт на сумму 23,5 млн. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

"Контракт на сумму 23,5 млн. долл. получит компания Scientific Applications and Research Associates Inc. на разработку технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS", – говорится в сообщении.

Отмечается, что системы увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.

"Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине", – уточняется в сообщении.