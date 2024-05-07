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В России обозначили условие применения ядерного оружия

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Алексей Леонков . Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Алексей Леонков . Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Леонков: Россия применит ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы

Россия применит ядерное оружие в случае возникновения экзистенциальной угрозы. Соответствующее условие газете «Известия» обозначил военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин дал поручение Генштабу готовиться к проведению учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. «Это сигнал тем странам, которые считают, что Россия не в состоянии применять данные виды вооружения, если возникает так называемая экзистенциальная угроза», — заявил эксперт.

Леонков напомнил о появившейся информации о том, что на территории Украины появился французский Иностранный легион, который принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

В феврале прошлого года научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев заявил о готовности возглавляемой им организации в случае необходимости и при наличии соответствующей политической воли возобновить ядерные испытания на Новоземельском полигоне.

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Россия
Украина
Компании
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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