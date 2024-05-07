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Военное обозрение

МИД РФ пригрозил атаковать объекты Великобритании в случае применения британских ракет для ударов по территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Российская Федерация в случае применения ракет британского производства по территории нашего государства оставляет за собой возможность нанесения ударов по любым военным объектам Великобритании, в том числе и за пределами Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ракеты британского производства могут применяться для нанесения ударов по российской территории.

После этого в МИД Российской Федерации вызвали посла Великобритании. Российское дипломатическое ведомство призвало власти Соединенного королевства задуматься о том, к каким катастрофическим последствиям могут привести подобные действия.

Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д.Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева

- подчеркивается в официальном заявлении МИД России.

Таким образом, Россия выражает готовность к радикальным ответным мерам в случае применения британских дальнобойных ракет по российским объектам. Властям Великобритании пора понять, что подобные действия со стороны Лондона приведут к риску большой эскалации в Европе, включая непосредственный военный конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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