Франция приветствовала обязательства КНР по воздержанию от поставок вооружений РФ

Президент страны Эмманюэль Макрон заявил о необходимости поддерживать диалог по этой теме и по конфликту на Украине в целом

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже получил подтверждение о приверженности КНР отказу от поставок России вооружений во время украинского конфликта. Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы приветствуем взятые китайскими властями обязательства воздерживаться от продажи оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Это то, о чем вы очень четко сказали мне, господин президент, чуть более года назад и что вы повторили [сейчас]", - сказал Макрон.

Он заявил о необходимости поддерживать диалог по этой теме и по конфликту на Украине в целом. Особое внимание Макрон уделил необходимости обмена информацией по поводу обхода Россией европейских санкций. Вместе с тем французский лидер добавил, что Париж "уважает давние связи между Китаем и Россией" и те усилия, которые прилагались для стабилизации этих отношений.