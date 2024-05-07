ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией ядерных учений

ООН после объявления РФ об учениях призвала избегать шагов, чреватых эскалацией

ООН, 6 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвал избегать любых действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями.

"Мы видели эти сообщения в прессе. Мы видим, что различные стороны все больше и больше говорят в последнее время (о теме применения ядерного оружия – ред.). Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями", - сказал Дюжаррик.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.