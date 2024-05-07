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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Steadfast Defender: На словах учения &#8211; на деле подготовка к войне

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Steadfast Defender: На словах учения &#8211; на деле подготовка к войне
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне.
Источник изображения: belvpo.com

Четырехмесячные учения НАТО, в которых принимают участие военные альянса и ВС США должны завершиться 31 мая 2024 г.

Данные маневры проходят в непосредственной близости от границ с Беларусью и Россией. В них принимают участие более 90 тыс. военнослужащих и тысячи единиц ВВСТ. Примечательно, что эти силы выведены в районы боевого применения.

Более того, в НАТО рисуют свои “красные линии” и не скрывают, что готовятся к вооруженному конфликту с РФ и РБ.

Также известно, что большая часть воинских подразделений останутся на т.н. “восточном фланге НАТО” и будут там находится на постоянной основе.

Кроме того, отдельные главы европейских государств заявляют о готовности, и даже намерении отправить свои вооруженные контингенты на Украину. То есть, фактически столкнуть войска НАТО с ВС РФ.

Это явно новый этап в нарастании напряженности – беспрецедентный и требующий особого внимания и реагирования. Кроме того, те “красные линии”, о которых ранее говорило российское руководство, теперь кажутся как минимум несерьезными.

Таким образом, де-факто военнослужащие НАТО уже присутствуют в зоне СВО на Украине.

Вместе с тем, потенциальная атака НАТО на Россию может включать воздушную-наземную, воздушно-космическую и воздушно-морскую операции – в рамках концепции «глобального удара».

Кроме того, мы предполагаем, что авиации НАТО будет отведена основная роль. Так, ежедневно нами отмечается тренировка самолетов заправщиков и тактической авиации по дозаправке в воздухе, поскольку аэродромы на Украине не готовы к полноценному обеспечению авиации НАТО.

Со своей стороны, МО России приступило к учению с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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