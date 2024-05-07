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ТАСС

МИД РФ: послу Франции заявлено о деструктивной линии Парижа, ведущей к эскалации

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Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Попытки Франции создать заявлениями о возможной отправке войск на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал, отметили в министерстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вызванному в МИД РФ после воинственных заявлений французского руководства послу Франции в Москве Пьеру Леви было заявлено о деструктивной линии Парижа. Попытки Франции создать заявлениями о возможной отправке войск на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал, говорится в сообщении МИД РФ.

"В связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в МИД РФ.

Дипломату было заявлено, что попытки французских властей создать своими "безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал". "Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнули в дипведомстве.

6 мая Леви был вызван в МИД РФ, по итогам он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что данные слова являются беспрецедентным новым витком напряженности. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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