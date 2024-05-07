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Военное обозрение

МИД Белоруссии: НАТО рассматривает вариант с размещением военного контингента в Сувалкском коридоре на постоянной основе

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО может оставить военный контингент в Сувалкском коридоре на постоянной основе, такой вариант совсем не исключен, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Руководство Североатлантического альянса рассматривает Сувалкский коридор как одно из самых уязвимых мест, поскольку Россия может попытаться пробить сухопутный коридор в Калининградскую область с территории Белоруссии. В последнее время Литва проводит там военные учения, отрабатывая защиту этой территории с помощью войск НАТО, также разработан некий секретный план по совместным действиям Литвы и Польши на случай нападения России. На этом фоне не исключается размещение в Сувалкском коридоре контингента НАТО на постоянной основе.

Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу

- приводит РИА Новости слова главы МИД Белоруссии.

Предпосылки к такому решению есть, американцы не исключают размещения одного из своих подразделений в Литве на постоянной основе, хотя до этого оно там находилось временно. Кроме того, Польша планирует развернуть новую тяжелую бригаду быстрого реагирования как раз для использования в такой ситуации.

Ранее Литва призвала Брюссель разместить на территории республики как можно больше войск НАТО на постоянной основе для защиты от «российской агрессии».

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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