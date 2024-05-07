Британским системам ПВО уже сейчас нечего противопоставить иранским и российским ракетам (Javan, Иран)

Javan: для укрепления оборонного потенциала британским ВС понадобится 10–15 лет

Британская система ПВО признана недостаточной ввиду атак вероятного противника, пишет Javan. Чтобы стать обороноспособной, стране необходимо нарастить военные расходы до 2,5% ВВП и создать свой "Железный купол". Это случится не ранее, чем к 2030 году.

В свете проведенной Ираном против Израиля операции "Честное возмездие", которая взломала систему сдерживания и обороны Государства Израиль, британский высокопоставленный военный чиновник заявил, что система ПВО Британии также окажется неэффективной при аналогичных атаках ракет или БПЛА.

Этот военный, пожелавший остаться неизвестным, заявил в интервью телеканалу SKY News, что вопрос "для Британии сейчас стоит следующим образом": может ли Британия защитить свои города от ракетных обстрелов? По его мнению, ответ здесь будет отрицательным. Также отрицательно военный ответил бы и на другой вопрос, который он сам озвучил следующим образом: "Знают ли люди, что им необходимо делать при воздушных атаках? Проще говоря, надежно ли мы защищены? — Нет!" — приводит SKY News неутешительный вывод своего собеседника.

Рассказав о столь пессимистичных оценках британского военного, телеканал также сообщил, что чиновники военного ведомства Соединенного королевства в настоящее время интенсивно изучают разные альтернативы возможного укрепления обороноспособности для защиты всей национальной инфраструктуры страны — электростанций, государственных учреждений, военных баз — от возможных ракетных и иных атак с воздуха со стороны вероятных противников НАТО. Под последними чиновники Минобороны, естественно, прежде всего подразумевают Россию.

Но пока остается неясным, как и за счет чего можно будет достичь усиления обороноспособности Великобритании. Эксперты и чиновники других министерств и ведомств говорят, что "любые пожелания уважаемых служб и чиновников Минобороны подразумевают колоссальные новые расходы в миллиарды фунтов стерлингов" и увеличение в несколько раз той суммы, что уже заложена в бюджет страны на оборонные нужды. В частности, подобными оценками делится сам глава правительства страны.

Как заявил неделей ранее премьер-министр Великобритании, международные угрозы возрастают и мир сейчас находится в куда большей опасности, чем даже в отдельные годы холодной войны. Поэтому ему придется запросить увеличения оборонного бюджета Соединенного королевства еще на 75 миллиардов фунтов стерлингов.

Но, как следует из высказываний главы правительства, эта сумма — максимум, что может выделить казна на нужды обороны. По его словам, нельзя быть довольным положением дел в области обороноспособности государства. "Пока враг выстраивается в колонны и шеренги, чтобы атаковать нас, мы должны прилагать намного больше усилий, чтобы защитить страну, наши ценности и идеалы", — заявил премьер-министр, подчеркнув, что именно поэтому он сейчас призывает сделать крупнейшую за последнее время надбавку в оборонный бюджет.

По оценкам Риши Сунака, Британии необходимо к 2030 году нарастить оборонные расходы до показателя, эквивалентного 2,5% ВВП страны. Это означает, что в бюджет должно поступить дополнительно не менее 75 миллиардов фунтов. И тогда это сделает Британию самой мощной по обороноспособности страной в Европе, полагает Сунак.

Но окажутся ли подобные меры достаточными для реального и эффективного укрепления обороноспособности? Британские эксперты в области обороны говорят, что Соединенному королевству, чтобы оно было максимально защищено, необходимо получить аналог системы "Железный купол", которую несколько лет назад создало Государство Израиль. По данным начальника Штаба обороны Великобритании и главы оборонного ведомства Энтони Радакина, которые он озвучил в интервью новостной радиостанции LBC (London Broadcasting Company), переговоры о создании в Британии собственного "Железного купола" идут динамично. Но никто, очевидно, пока не знает, когда Британия сможет получить некое подобие такой системы.

По словам главы Штаба обороны, специфика Соединенного королевства как страны, находящейся на ведущих ролях в Североатлантическом Альянсе, совсем иная: Британия в разы отличается от Израиля по масштабам воздушного пространства. И это притом, что даже Израилю пришлось потратить много лет на создание подобной системы. Но, тем не менее, Радакин подчеркнул, что в будущем Британия должна получить именно такую систему защиты.

Другие авторитетные военные специалисты, в частности Марк Франсуа и Джеймз Хиппи, ранее работавшие советниками в Минобороны Великобритании, также отмечают, что страна должна иметь систему ПВО, аналогичную той, что создал Израиль. Но и они утверждают, что это чрезвычайно сложная задача, поскольку масштабы Британии по сравнению с Израилем намного больше. И потому создать такую систему будет сложнее и, главное, дороже, чем у Израиля.

В любом случае реальность такова, что атаки иранских ракет и БПЛА против Государства Израиль стали крайне неприятным сюрпризом для западных стран и их лидеров и спутали все их расчеты. По их признанию, иранские удары продемонстрировали, насколько слабыми и неэффективными могут быть ПВО их собственных стран, подвергнись они аналогичным нападениям с воздуха "прямо сейчас" — будь при этом нападающей стороной Иран или другой вероятный противник НАТО.

Лидер палаты общин британского парламента и бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт написала на прошлой неделе в статье для издания Daily Mail, что военная операция Ирана "посулила угрозу всему миру". Она, как и другие британские политики и чиновники, посетовала на то, что Великобритания до сих пор должным образом не укрепила свою обороноспособность, и теперь ей придется срочно увеличивать расходы на оборону.

Все эти утверждения и оценки созвучны другим тревожным данным, указывающим на слабость британских Вооруженных сил как в плане человеческого потенциала, так и в плане вооружения. По данным вышеупомянутого новостного канала SKY News, в случае начала реальной войны тех боеприпасов, которые есть в распоряжении британской армии, хватит только на несколько дней. Страна не выдержит ракетных обстрелов и атак БПЛА, даже подобных тем, которым сейчас подвергается Украина. Должно пройти еще от 5 до 10 лет, пока Вооруженные силы Великобритании получат хотя бы 25–30 тысяч действительно боеспособных и квалифицированных военных, которые, к тому же, будут иметь достаточную поддержку в виде танков, артиллерии и авиации.

Автор: Javan — обзор международных новостей.