Эксперт считает, что Зеленский был законной целью для ВС РФ с начала СВО

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что розыск президента Украины ничего не поменяет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский является законной целью для российской армии с 24 февраля 2022 года. Объявление его в розыск Россией ситуацию не меняет, такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Коротченко отметил, что объявление Зеленского в розыск не говорит о том, что раньше он не был легитимной военной целью, а теперь стал. "С 24 февраля 2022 года Зеленский - это легитимная военная цель для российских вооруженных сил. Ничего нового нынешняя ситуация не добавляет к этому факту", - сказал эксперт, добавив, что вопрос его ликвидации упирается только в соответствующее политическое решение, которого, видимо, пока еще нет.

"Поскольку Зеленский пока еще - до 20 мая - является действующим президентом Украины и верховным главнокомандующим ВСУ, фактом объявления его в розыск мы посылаем месседж о том, что в Москве не рассчитывают, что при Зеленском будут возможны какие-либо мирные переговоры по регулированию ситуации на Украине. Зеленский недоговороспособен, марионетка в западных руках, поэтому при Зеленском введение переговоров бессмысленно", - сказал Коротченко.

Он добавил, что, вероятнее всего, украинская сторона и не предложит в обозримом будущем переговоров, а конфликт ждет эскалация в связи с поставками на Украину дальнобойных систем западного оружия, в частности американских ракет ATACMS и британских ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.