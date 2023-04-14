"Массированный огневой удар": в чем заключается план контрнаступления ВСУ, о котором говорят в США

Полковник Ходаренок считает, что план украинского контрнаступления спланирован с помощью США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у вооруженных сил Украины есть возможности наступать - и есть «прекрасный план» для этого. С чего начнется украинская операция и на что она нацелена, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что у вооруженных сил Украины есть возможности наступать. Глава Пентагона отметил, что силами военного ведомства США подготовлено «огромное количество военнослужащих» ВСУ.

«Мы предоставили ВСУ значительное количество оружия. И мы по-прежнему будем сосредоточены на создании возможностей по оказанию помощи. Поэтому я думаю, что они чувствуют, что находятся в довольно хорошем положении», - сказал глава военного ведомства США.

По словам Ллойда Остина, у вооруженных сил Украины есть «прекрасный план для начала наступления».

Глава военного ведомства США умолчал, что вклад Соединенных Штатов в разработку плана наступательной операции ВСУ более чем значительный. И это, по большому счету, неудивительно, поскольку тот объем военной помощи, который оказывается со стороны Вашингтона Киеву, автоматически предполагает участие специалистов США во всех аспектах повседневной деятельности ВСУ. Других вариантов здесь не может быть.

Главное здесь то, что Соединенные Штаты по определению не могут допустить, чтобы в предстоящих наступательных действиях ВСУ потерпели чувствительную неудачу. Ведь на практике это будет означать дискредитацию западных принципов военного искусства, вооружения и военной техники, подходов к обучению войск, форм и способов применения вооруженных сил. Поскольку цена вопроса велика, то и со стороны ВС США и их союзников отношение к предстоящей наступательной операции ВСУ соответствующее.

В первую очередь внимание специалистов США должно быть сосредоточено на тщательной отработке одной из главных частей плана предстоящей наступательной операции - огневого поражения противника (то есть Вооруженных сил РФ).

Если достигнутый результат воздействия огневыми средствами на одиночные объекты, группы объектов и группировки противника будет соответствовать всем предварительным расчетам, то именно этот фактор во многом и предопределит успех наступательной операции ВСУ.

Можно не сомневаться, что в этих целях Соединенные Штаты и их союзники предоставили (и продолжают передавать в масштабе реального времени) ВСУ всю необходимую разведывательную информацию. Наверняка задействованы все возможные источники получения разведданных.

Есть основания полагать, что для вскрытия объектов ВС РФ (группировка и характер действий, полосы и рубежи обороны) в полном объеме используются все возможности орбитальной группировки США и их союзников, то есть космические аппараты обзорной и детальной оптико-электронная разведки, а также радио- и радиотехнической разведки. Помимо этого, привлекаются средства воздушной разведки - беспилотные летательные аппараты и самолеты типа RC-135. На полную мощь задействованы и все возможности агентурной разведки. В этих же целях работает и глобальная система радиоэлектронной разведки «Эшелон».

Как ранее писала «Газета.Ru», для огневого поражения противника ВСУ запаслись большим количеством планирующих авиабомб JDAM-ER (Extended Range - увеличенная дальность), бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB) и боеприпасов к боевым машинам М142 HIMARS и М270 MRLS. Не исключено, что для ударов по объектам ВС РФ, дислоцированным в глубоком тылу, Великобритания поставила ВСУ крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP. Кроме того, к поражению важных объектов на переднем крае подключится дальнобойная украинская артиллерия, получившая большое количество 155-мм управляемых снарядов М982 Excalibur.

По всей видимости, цель подобного массированного огневого удара - одновременно вывести из строя систему управления и связи ВС РФ. В этих целях ВСУ планируют в первую очередь нанести удары по системе управления войсками - органам управления, пунктам и средствам управления, то есть командным пунктам и узлам связи. Помимо этого, для дезорганизации управления войсками противника будут привлечены и все имеющиеся у ВСУ части и соединения радиоэлектронной борьбы (еще неизвестно, какие средства РЭБ поставили в последнее время ВСУ Соединенные Штаты).

Задача первого массированного огневого удара ВСУ - в том числе ошеломить противника, вызвать у личного состава и в первую очередь у командования масштабную панику, а затем громить формирования, лишенные какого-либо осмысленного управления.

В этих целях, как уже писала «Газета.Ru», в украинской армии будут сформированы рейдовые и обходящие отряды (в первую очередь оснащенные западной бронетехникой), которым будет поставлена задача - обходя узлы сопротивления противника, стремительно продвигаться к побережью Азовского моря, рассечь обороняющие войска ВС РФ и затем уничтожить их по частям.

Есть основания считать, что в первую очередь подобные формирования будут действовать в темное время суток, поскольку западная тепловизионная аппаратура предоставляет в этом плане ВСУ значительные преимущества.

По всей видимости, именно эти соображения лежат в основе уверенности министра обороны США Ллойда Остина в том, что у вооруженных сил Украины есть возможности наступать.

Михаил Ходаренок