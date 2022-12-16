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ТАСС

Глава Минобороны Великобритании не исключил поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool

Вместе с тем, по слова Бена Уоллеса, окончательное решение еще не принято

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность поставок Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, однако окончательное решение еще не принято.

"Я не собираюсь заниматься предположениями о [поставках] видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей", - сказал глава британского военного ведомства в интервью радиостанции Times Radio.

Вместе с тем он указал на необходимость пополнения собственных запасов боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и вооружения на Украину. Уоллес заверил, что Великобритания не собирается нападать на Россию, но намерена продолжать помогать Украине. "Мы не пытаемся атаковать Россию. Наша работа состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя", - утверждал Уоллес.

Глава британского Минобороны также заявил, что возможные поставки США ракетных комплексов Patriot киевским властям станут значимым моментом в ходе конфликта на Украине. "Если США сделают это [поставят Patriot], то это очень значимый шаг", - сказал он.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщила, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации телекомпании, о них может быть объявлено уже на этой неделе. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря сообщил, что пока не может ничего сказать о поставках Украине этих систем противоракетной обороны. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Вашингтоном Киеву. 

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