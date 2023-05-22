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РИА Новости

"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной

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Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в Пентагоне, окончательное решение пока не принято. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.

Четыре эскадрильи

Отправка самолетов вполне укладывается в стратегию НАТО: постепенно повышать ставки в конфликте. Для Вашингтона и Брюсселя это логичный шаг после передачи британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Британская ракета Storm Shadow / Scalp

Источник изображения: © Фото : MBDA/Thierry Wurtz

В последнее время на Западе заметно участились разговоры на эту тему. Если судить по публикациям в СМИ, решение уже принято.

На днях Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции, цель которой — обеспечить ВСУ американскими истребителями F-16. Киеву пообещали любую помощь. Польша вызвалась обучать летчиков. Но самолеты отдать не захотела.

Так же поступили и некоторые другие европейские страны, в частности Бельгия. Тем временем аппетиты украинских властей продолжают расти.

"В общей сложности нужно от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, — заявил советник министра обороны страны Юрий Сак. — Сейчас нам нечем остановить российские самолеты. Президент Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на встрече лидеров НАТО в июле в Вильнюсе".

В Киеве сожалеют, что европейские союзники молчат. Причем не только об американских истребителях, но и о своих. Например, Швеция, чьими JAS-39 Gripen ВСУ публично интересовались еще до обострения конфликта. Впрочем, наверняка и этот вопрос решат.

Антиреклама для ВПК

ВСУ неспроста хотят именно F-16. Универсальный и недорогой — это самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации стран НАТО.

Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака

Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo

Больше всего "шестнадцатых" — 550 машин — у самих Соединенных Штатов. У Турции — 250, Израиля — 230, Египта — 209, Южной Кореи — 150, Тайваня — 140. У европейских союзников машин не так много, они предпочитают собственные модели. Поэтому у Киева все надежды на США.

"Самолет хороший, вполне еще современный, — отмечает в беседе с радио Sputnik глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — И его модернизируют до сих пор. Но если эта техника попадет в воздушное пространство Украины, то судьба будет такой же, как у переданных ранее советских образцов — линейки "Сушек" и "МиГов". Попросту уничтожат. Судя по сводкам Минобороны, мы ежедневно минимум один-два самолета сбиваем".

На решимость союзников, возможно, повлияет и недавний инцидент в Киеве: российские ВКС поразили ЗРК Patriot. Это признали даже в Вашингтоне.

А F-16 еще не встречался с современной системой ПВО. Американцы боятся, что начинка сбитого истребителя попадет "не в те руки".

Пропетлять не удалось

"В зоне спецоперации работают комплексы семейства С-300В, те же С-300В4 очень хорошо себя показывают на театре военных действий. И системы средней дальности типа "Бук-М2", "Бук-М3", — продолжает Михайлов. — Периодически сбивают военные самолеты и С-400".

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС России

Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Например, говорит эксперт, С-300В4 поставила рекорд мировой ПВО, когда догнала истребитель ВСУ на расстоянии более 200 километров. Радары российских комплексов, по его словам, прекрасно видят и F-16.

"И когда "шестнадцатые" дружно попадают на украинскую землю и об этом заговорят на оружейных рынках, то уже завтра посыплется имидж американского ВПК", — заключает аналитик.

Поставки истребителей обсудят на саммите НАТО 11-12 июля. Вполне возможно, что ограничатся лишь обещаниями. Однако встреча американских самолетов с российскими в небе над Украиной все вероятнее.

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