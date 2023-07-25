Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО

За один день российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley

Владимир Путин 23 июля заявил о провале украинского контрнаступления. На его встрече с Александром Лукашенко также прозвучала информация о том, что в течение 22 июля российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley. А с начала контрнаступления вооруженные формирования Украины (ВФУ) потеряли более 26 тыс. бойцов. 22 и 23 июля ВС РФ уничтожили места изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы, а также объекты, где их готовили к террористическим атакам. Стянутые в город комплексы противовоздушной обороны (ПВО) западного производства не помогли отбить атаку. Эксперты отмечают, что планомерно уничтожается военная инфраструктура, созданная в Одесской области под прикрытием зерновой сделки.

Провал контрнаступления

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 23 июля провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых в том числе обсудили специальную военную операцию. Президент Белоруссии на встрече сказал, что, по его данным, только за 22 июля российские бойцы смогли уничтожить более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

— Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день, — ответил Владимир Путин.

Глава российского государства заметил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».

Также президент России заявил о провале контрнаступления Киева.

Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа готовятся открыть огонь по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Контрнаступления нет, — заметил в разговоре белорусский лидер.

— Оно есть, но оно провалилось, — ответил Путин.

По словам российского президента, с начала контрнаступления потери ВФУ уже превысили 26 тыс. человек.

Кроме того, Владимир Путин выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. Он подчеркнул, что боевики погибают «из-за своей глупости».

— Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей, с тем чтобы они давали оценку действиям своих правителей, — сказал глава государства.

Одесские удары

В ночь на 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Для удара применялось высокоточное оружие морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

— Все спланированные к удару цели уничтожены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве сообщили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении российскими ракетами одесского Спасо-Преображенского собора не соответствует действительности.

— Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса, — объяснили в Минобороны РФ.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Планирование ударов высокоточным оружием осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, что заведомо исключает поражение гражданских объектов, а также объектов культурного и исторического наследия, объяснили в военном ведомстве.

— С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса, — заявили в ведомстве.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские средства противовоздушной обороны в Одессе показали крайне низкую эффективность. При этом только за последние дни в этот район были переброшены переданные Евросоюзом и США зенитные системы Patriot, NASAMS, Gepard и другие. Но западные системы тоже показали свою крайне низкую эффективность. Поэтому украинское командование направило в Одессу еще оставшиеся зенитные системы С-300.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

Но, как отметили собеседники издания, у украинских «трехсотых» возникли проблемы с ракетами. Большинство запущенных зенитных управляемых ракет оказалось неисправно. Они не только не поражали воздушные цели, но и зачастую сходили с траектории и детонировали или взрывались в воздухе.

Под прикрытием зерновой сделки украинское правительство организовало в районе Одессы производство беспилотников и сконцентрировало большие военные силы, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Саму Одессу после первых ударов еще в том году мы толком не трогали, — отметил он. — Россия придерживалась международных договоренностей. Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы, откуда они атаковали нашу территорию. Не исключено, что в террористической атаке на Крымский мост были задействованы и сухогрузы, якобы перевозящие зерно в рамках сделки — сейчас это выясняется. Получается, что противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру, базы для наемников, склады ГСМ. Именно их сейчас уничтожают наши армия и флот.

По словам эксперта, у ВМС Украины есть целая линейка морских дронов — от переделанных в беспилотники-камикадзе водных мотоциклов и украинского морского дрона «Микола» до западных образцов.

— Они наращивали силы, — напомнил эксперт. — В последние дни мая моряки с корабля «Иван Хурс» уничтожили три морских дрона. В июле Севастополь атаковали беспилотники. Был теракт на Крымском мосту. Применение дронов участилось, а украинские власти даже заговорили о блокаде Черноморского флота. Теперь их мечтам придет конец. Взамен вернутся страхи о нашем десанте в Одессе.

Уничтожение украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России в районе пролива Босфор. 24 мая 2023 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Также Василий Дандыкин отметил, что переброшенные в Одессу советские комплексы ПВО могли вооружать ракетами более ранних годов выпуска.

— Более новую технику и боеприпасы они берегут для Киева, — отметил он.

В Минобороны РФ 23 июля сообщили, что, по подтвержденным данным, 6 июля в результате удара высокоточным оружием по территории Академии сухопутных войск ВФУ во Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников.

— Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины, — сообщили в военном ведомстве.

Горит техника НАТО

Наиболее ожесточенные бои 22 и 23 июля шли на южнодонецком и запорожском направлениях, где противник задействовал большое количество бронетехники.

— На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области, — сообщил Игорь Конашенков 23 июля.

Также было нанесено огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области. В районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады теробороны.

Подбитые БМП M2 Bradley американского производства Источник изображения: Фото: соцсети

Днем ранее на этом направлении было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВФУ.

23 июля на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку противника в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

Днем ранее здесь отразили три атаки противника. Также были поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВФУ и 129-й бригады теробороны.

За двое суток на этих направлениях потери ВФУ составили не менее 350 человек и 52 единицы военной техники, включая семь танков Leopard, 10 боевых машин пехоты Bradley, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH70, изготовленную в Великобритании.

Сбит украинский Су-25

За двое суток — 22 и 23 июля — в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 1530 человек и 80 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ЛНР и Запорожской области уничтожено пять украинских диверсионных групп. В Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Кроме того, в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива, находящийся на авиабазе Канатово воздушных сил Украины. В ДНР уничтожено пять складов боеприпасов ВФУ.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на южном направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ЛНР и ДНР поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.

ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО сбили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, две крылатые ракеты Storm Shadow и 43 украинских БПЛА.

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Юлия Леонова