О войне с Россией предупреждают все чаще. Москва думает, что Запад ее боится? (Pravda, Словакия)

Pravda: на Западе не исключили большого вооруженного конфликта с Россией

На Западе продолжают настаивать, что после победы на Украине Россия "пойдет дальше", пишет Pravda. Некоторые эксперты называют это излишним запугиванием, ведь Кремль неоднократно заявлял, что не заинтересован в конфликте с НАТО. Но подобная риторика необходима для продолжения помощи Киеву, отмечает автор.

Андрей Матишак (Andrej Matišák)

Россию можно победить, и Запад может выбрать, сделает ли это на Украине или уже на польской границе. Несколько дней назад об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью порталу Onet.pl.

Еще более грозно прозвучало недавнее предупреждение немецкого генерал-лейтенанта Карстена Бройера, которое по стечению обстоятельств прозвучало тоже в Польше. По мнению этого высокопоставленного военного, Россия, судя по всему, уже в течение пяти- восьми лет может подготовиться (в военном плане) к удару по стране-члену Североатлантического альянса, хотя сейчас армия Владимира Путина ведет боевые действия на Украине.

"Исходя из наших оценок, можно предположить, что именно в такой срок Россия сумеет восстановить вои силы настолько, чтобы ударить по территории НАТО. Я не утверждаю, что так и будет, но так может быть", — процитировало агентство "Рейтер" Бройера.

Обеспокоенная Польша

"Варшава очень обеспокоена. Знаете, за последние два года я бывал в Польше столько раз, сколько и не думал побывать за всю жизнь. Я беседовал со многими высокопоставленными руководителями. Они глубоко обеспокоены, потому что знают: если Россия добьется успеха на Украине, то получит не только более опытную и закаленную в боях армию, но и стимул продолжать вооруженные действия против соседей", — заявил "Правде" австралийский генерал-лейтенант в отставке Мик Райн, который недавно вернулся из поездки на Украину.

По мнению специалиста, который регулярно комментирует военные вопросы для мировых СМИ, Варшава понимает, что не может успокаивать себя тем, что Россия сейчас просто не способна напасть.

"Польша и страны Прибалтики уже накопили опыт соприкосновений с Москвой. Им лучше, чем австралийцам, американцам и британцам, известно, что потенциальное поражение Украины приведет Россию на их порог, и, в том числе, поэтому они так щедро поддерживают Киев", — объяснил Райн, который служил в Афганистане, Ираке и в Восточном Тиморе.

С одной стороны, ясно, что 24 февраля 2022 года Россия решила переписать все правила европейской и мировой безопасности, когда начала военную операцию на Украине. Поэтому понятно, откуда берутся предположения, что не исключен большой вооруженный конфликт Запада с Россией. Особенно шансы на это повышаются в случае, если Владимир Путин удовлетворит на Украине свои империалистические амбиции.

Предупреждения о возможной будущей войне звучат для того, чтобы альянс и Европейский союз поняли, насколько важно инвестировать в оборону, и нужно, чтобы это осознавала и общественность. Эти предупреждения высказываются еще и для того, чтобы было ясно: продолжение военной, финансовой, политической и гуманитарной помощи Украине неизбежно.

Правда, в ответ можно услышать, что все это лишнее запугивание или что не совсем ясно, как на самом деле подобные заявления воспринимает Москва. Кремль официально говорит, что не заинтересован в конфликте с альянсом, и сейчас, пытаясь занять новые территории, старается напрямую не угрожать странам Североатлантического альянса. Но правда в том, что российская ракета уже нарушила, например, польское воздушное пространство, а ее дроны вторглись в румынское небо. Кроме того, кремлевские пропагандисты и представители режима Владимира Путина регулярно угрожают Западу ядерным уничтожением (в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении России и угроза существования России. – Прим. ИноСМИ).

Но не играют ли слишком частые предупреждения о потенциальном конфликте и слегка негативную роль? Может, Москва воспримет их так, что Запад боится ее, и механизмы сдерживания дадут сбой?

"Вопрос интересный, но мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть, что будет", — ответил Райн. "Я не думаю, что НАТО боится. Альянс делает все, что может в рамках политического курса, который определяется, в том числе, ключевыми государствами: Соединенными Штатами Америки, Германией и Великобританией. Я бы даже сказал, что это Россия боится, раз она не расширила конфликт за пределами Украины. Москве известно, что альянс может применить общую армию, которая больше российской. Также она более боеспособная, а экономика НАТО намного устойчивее российской", — отметил генерал-лейтенант.

Украина и НАТО

Но над всем этим, как дамоклов меч, висит вопрос, насколько союзники на самом деле были бы готовы воевать с Россией, например, за страны Прибалтики. В случае Украины получается, что Запад поддерживает Киев, но всеми силами старается избежать прямой конфронтации с Россией. Поскольку Москва обладает собственным ядерным оружием, это понятно. Однако это очень осложняет положение Украины.

"Почему Запад так сосредоточен на теоретической российской эскалации? Почему мы не получили обещанное? Откуда такие проволочки? У нас по-прежнему нет истребителей F-16. Мы знаем о сложностях и понимаем, что летчиков нужно обучить, что сами истребители очень дорогие, но все равно дело движется очень медленно. Так же долго тянули с системами "Пэтриот", а сейчас нам нужно их еще больше", — заявил "Правде" Владимир Дубовик, глава Центра международных исследований в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Разумеется, положение Киева отличается от Польши и стран Прибалтики. В отличие от Украины, они являются членами Североатлантического альянса и подпадают под коллективную оборону согласно пятой статье Североатлантического договора. Но если бы союзникам пришлось их защищать от России, на то также потребовалось бы политическая воля.

"Нельзя забывать и о том, что государства Прибалтики небольшие, и защищать их со стратегической точки зрения непросто. Несмотря на то, что, несомненно, местные армии отказали бы героическое сопротивление, русским удалось бы быстро продвинуться. Альянсу было бы нелегко освобождать этот регион. Поэтому НАТО разместил там батальоны и расширяет свое присутствие. Возможно, это сдержит русских. По крайней мере я на это надеюсь", — поделился соображениями Райн.