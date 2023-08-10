Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается

Киев идет по пути социальной и экономической ликвидации украинского государства, пишет Nové slovo. Страна стала орудием в руках США против России. Рано или поздно Запад избавится от нее, и больше о проблемах Украины в западном медиамире никто не услышит. Жизненный цикл Украины завершится.

Я отслеживаю ситуацию на Украине, в том числе ее политические реалии: запрет на все оппозиционные партии, полное подчинение СМИ государству, требования Владимира Зеленского к западным правительствам, и вижу результаты так называемого украинского контрнаступления – это настоящая мясорубка, перемалывающая спешно выловленных гражданских, которых солдатами делает только униформа. От моего внимания также не ускользнула реакция США на "украинские пожелания и требования". И на фоне всего этого я задаюсь вопросом, не стоит ли простым украинцам начать воевать с собственным правительством, которое ввергло народ в этот трагический конфликт и продолжает его топить в крови.

Декларативные политические цели украинского правительства — поражение российских вооруженных сил и захват всего Донбасса и Крыма — я считаю нереализуемыми. Буквально трагедией я считаю то, что Киев на них настаивает и идет по пути к социальной и экономической ликвидации украинского государства.

Эмиграция населения с Украины для государства фатальна, так как уезжают преимущественно молодые люди с детьми, и весьма вероятно, что значительная часть уехавших на Украину уже не вернется. Сотни тысяч молодых мужчин либо погибли, либо ранены в боях, и повестки на фронт сейчас получают уже пожилые мужчины, а тех, кто моложе, уже призвали.

Украинская инфраструктура сильно пострадала. Электростанции, промышленные предприятия, мосты, железнодорожные узлы, склады, линии электропередач… По оценкам, ущерб превышает 380 миллиардов евро. Для сравнения скажу, что это бюджет всего Европейского Союза за три года или в 14 раз больше, чем ожидаемые доходы в государственный бюджет Словакии в текущем году.

Мне любопытно, из каких источников украинское правительство собирается возмещать предстоящие расходы. Ведь еще до вооруженного конфликта украинского бюджета не хватало на финансирование элементарных государственных нужд, и не будь кредитов, Украине как государству пришлось бы объявить себя банкротом. Может, Киев планирует устранять свой экономический ущерб за счет государств Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки? На какие же суммы может рассчитывать Украина? Намерены ли они финансировать всегда дефицитный государственный бюджет Украины параллельно с погашением ее государственного долга и расходами на восстановление государства, разрушающегося с каждым днем все больше? Если так, то откуда они собираются брать эти деньги, и поддержат ли такой способ тратить государственные средства их собственные граждане?

***

Многих это, вероятно, удивит, но государства политического Запада, пожалуй, за исключением Германии, утопают в огромных долгах, и им приходится напрягаться, чтобы исправно выплачивать свой государственный долг. (…)

Кто не хочет искать в сети и изучать статистики, я приведу следующие основные данные.

Государственный долг США превышает 30 триллионов американских долларов, то есть 125% ВВП страны. США балансируют на грани банковской кредитоспособности, вызывая сомнения в том, что в будущем они вообще смогут обслуживать свой внешний долг. В конце концов, каждый год встает вопрос, договорятся ли конгрессмены об увеличении предела государственного долга, который сами же установили законом. Если однажды они не придут к единому мнению, то государственные служащие перестанут получать заработную плату, а рынки, скорее всего, начнет трясти. Какие последствия это повлечет для финансовых рынков, сегодня точно никто сказать не может. Однако вполне вероятно, что в обозримом будущем у нас будет шанс это узнать.

Может, оказать финансовую помощь Украине планирует Япония, которая стоит на втором месте после США в списке самых закредитованных государств? Ее внешний долг достигает 13 триллионов долларов США, а по отношению госдолга к ВВП Япония — вообще мировой лидер (260%).

Или, возможно, на помощь придет Франция? Это четвертая самая закредитованная страна мира, если говорить о долге в реальных числах (3,3 триллиона долларов США)? По отношению к ВВП французский госдолг достигает 112%.

Наверное, также поможет Италия, которая занимает пятое место в мире по размеру государственного долга (3,1 триллиона долларов США), а по отношению к собственному ВВП ее долг составляет 150%.

Или Великобритания? Она шестая в списке самых задолжавших государств мира (три триллиона долларов США), что составляет примерно 95% от ее ВВП.

Пожалуй, помощь может оказать Германия, седьмая самая закредитованная страна мира (2,9 триллионов долларов США). Ее долг достиг 68% немецкого ВВП. Сумеют ли немцы пополнять собственный бюджет, бюджет ЕС, да еще и украинский?

Мне любопытно, сколько еще пройдет времени, прежде чем политическое руководство в Вашингтоне придет к выводу, что влияние России в Европейском Союзе, как и ее общие оборонные возможности уже достаточно ослаблены, и что пришло время вернуться к базовым положениям прежних Минских соглашений, расширив их за счет условия о военном нейтралитете Украины и о признании Крыма, а возможно, и других территорий частью России?

А тем, кто готов возразить: "Ни в коем случае!" — я предлагаю купить себе камуфляж и записаться добровольцем в отряд, воюющий на новом восточном фронте. Говорят, таких добровольцев украинская разведка отправляет на задания, с которых они уже не возвращаются. Но такова жизнь… Все мы когда-нибудь умрем. Так почему бы не приблизить этот момент в запале воинственного энтузиазма? Главное — продолжать конфликт и не вступать ни в какие переговоры. Тем более о конце военных действий, не так ли?

***

Но вернусь к теме… На мой личный взгляд, если вооруженный конфликт на Украине не закончить как можно скорее политическим соглашением держав, то он закончится смертью последнего украинского солдата готового воевать.

Возможно, этот вооруженный конфликт выльется в еще более масштабный, и участвовать в нем будет еще больше наемников и солдат западных армий. В таком случае наиболее вероятным выглядит участие польской армии, а также бойцов из стран Прибалтики. Тогда вооруженный конфликт продлится до смерти последнего боеспособного и готового воевать российского солдата.

Или вооруженный конфликт затянется до тех пор, пока власть в Кремле (…) не решит, что стоит признать поражение и ретироваться, как некогда в Афганистане. Конечно, такое развитие событий возможно, но в его финале крайне вероятно применение ядерного оружия и сотни тысяч, если не миллионы, погибших.

Но пока я уверен, что США балансируют в этом вооруженном конфликте на грани классической опосредованной войны и не хотят преступать эту черту. Поэтому, как мне кажется, Третья мировая война из нынешнего конфликта все же не получится, правда, измениться все может очень легко и мгновенно. США действовали очень похоже еще во времена холодной войны с Советским Союзом. Так, например, СССР боролись с джихадистами в Афганистане, которых туда завозили и щедро вооружали США. Афганистан в то время однозначно относился к зоне влияния Советского Союза. И хотя правительство США это признавало, оно тем не менее создало условия для той войны, а затем их успешно поддерживало. В то время Советский Союз был во много раз сильнее во всех областях, чем современная Россия, но так и не прибегнул к применению ядерного оружия. Честно говоря, не было против кого его, собственно, применять, поскольку противниками были талибы*, которые вели партизанскую войну. На протяжении 20 лет с ними точно так же боролись американские вооруженные силы, "добившись" тех же результатов, что и СССР.

Без военной, разведывательной, финансовой и геополитической поддержки США жизненный цикл украинской армии, а с ней и правительства, завершится так же, как у марионеточного правительства в Кабуле, либо того, которое там когда-то посадили СССР, либо того, которое потом посадили американцы, и которое просуществовало после эвакуации американской армии всего несколько дней.

Из сказанного закономерно следует, что если украинское политическое руководство не сорвалось с американского поводка, что в краткосрочной перспективе теоретически возможно, но в результате Киев может лишиться американской поддержки, а значит, обречет себя на скорый конец, его официальное нежелание вступать в политическое переговоры об окончании вооруженного конфликта полностью соответствует планам США.

В сложившейся ситуации, скорее всего, ничего принципиально не изменит даже возможное участие в нынешнем российско-украино-западном конфликте польской армии, о чем я писал выше. Судя по всему, американцы не станут развязывать Третью мировую из-за Украины, а российское политическое руководство даже на нынешнее активное участие поляков в боевых операциях на Украине не реагирует ядерным ударом по Польше.

Мне даже кажется, что американцы постепенно готовят украинское правительство к будущему финальному сценарию, в котором Украина не войдет в НАТО, но, возможно, станет членом Европейского Союза. Правда, только когда она выполнит все условия. При таком сценарии поддержка украинской борьбы с российской армией ограничится, и конфликт будет поддерживаться на нынешнем уровне в рамках классической опосредованной войны, которая будет локализована на территории Украины, а также, возможно, некоторых государств, не входящих ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Никакого одобрения ударов по территории России и поставок оружия большой дальности, скорее всего, Киев не дождется, по крайней мере официально.

По мере приближения президентских выборов в Соединенных Штатах, как я думаю, американская официальная поддержка киевского правительства будет, как минимум на словах и в деньгах, слабеть. Опросы среди американских избирателей показывают их растущее недовольство, прежде всего, финансовой помощью украинскому правительству, ведь за счет этих источников можно было бы решить внутренние американские проблемы, которых у США достаточно, и они множатся день ото дня.

Это явление заметно и в государствах Европейского Союза. Весьма вероятно, что если европейские власти адекватно не отреагируют на это недовольство, то избиратели "предъявят им счет" за подход к украинскому кризису и последующему российско-украинскому вооруженному конфликту. Усиление проправительственной воинственной пропаганды "адекватной реакцией" я не считаю.

***

Правда, лично меня мысль о том, что в будущем избиратели "посчитаются" с собственными правительствами, в том числе в Словакии, не радует. Похоже, "нормальных" антивоенных, рациональных и политически компетентных правительств нам не дождаться.

Правые партии, на мой взгляд, не выход. Они все равно поддерживают неолиберализм, который я считаю худшей из возможных форм капитализма. Большую часть государственных средств они с большой радостью перенаправили бы на непрозрачные оборонные расходы. Кроме того, они выступают за минимальную охрану окружающей среды, я уже не говорю об общепланетарном уровне, и готовы капитализировать все сферы человеческой жизни: от образования и здравоохранения до пенсий.

Стандартные левые партии тоже не предлагают серьезной альтернативы. Во многих областях их не отличить от традиционных правых партий. Мне иногда даже кажется, что в свое время правые партии сдвинулись еще больше вправо, а их место заняли бывшие традиционные левые. По крайней мере, если судить по тем частям политической программы, которая касается экономики и экономической системы. Вместо защиты прав трудящихся, пенсионеров и вообще всех тех, кто не представляет так называемый "капиталообразующий слой" (а таких на самом деле большинство), они решили игнорировать все недуги современной экономической системы и в большей мере заняты защитой и расширением прав разных меньшинств: сексуальных, иммигрантских и так далее.

Поэтому рядовой гражданин кажется этим "модернизированным левым" партиям больше препятствием для достижения "лучшего" общества с точки зрения сексуальных и прочих меньшинств. Куда подевалось прежнее стремление традиционных левых партий к всеобщей социальной справедливости, к хотя бы равным стартовым условиям для получения образования молодежью или желание помешать вывозу прибылей, полученных на территории республики, в разные офшоры? (…)

Я мог бы написать отдельную книгу о том, в чем эти, с позволения сказать, традиционные левые партии ошибаются с точки зрения политической программы. Однако вопрос, кто вообще будет читать подобную книгу. У рядового трудяги на такое, вероятно, не будет ни времени, ни желания, а те, кого нынешняя система устраивает, только удивятся моему идеализму, который заключается в мечтах о жизни в государстве, где условия для жизни улучшаются если не для всех, то хотя бы для большинства. Но ультра-прагматики и состоятельные читатели подобной книги просто задались бы вопросом, не спятил ли я.

Им я с радостью отвечу, что я не спятил. Просто у меня не вызывает восторга идея жить в обществе, где на улицах бесцельно слоняются бездомные, где дети получают образование времен Марии Терезии, где у пенсионеров не хватает денег даже на самое необходимое, не говоря уже о дорогом лечении, которое им зачастую необходимо, и где люди, работающие за среднюю зарплату, мечтают покончить со всей существующей системой, поддержав, например, еще более идиотские политические партии. Такое мы недавно уже видели. Я понимаю, что многие даже не могут допустить нечто подобное. Я и сам не верил до недавних парламентских выборов. (…)

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Вернусь к теме… Как только происходит некое происшествие, необходимо как можно скорее понять, каким способом можно устранить нанесенный ущерб, и как извлечь урок из произошедшего. Тогда в будущем удастся избежать подобных ошибок.

Что касается Украины как государства, но, прежде всего, ее населения, то вред ей причинили геополитические интересы держав, которым активно помогало ее собственное (украинское) правительство. Последствия этой "комбинации" ужасающи, и с каждым днем текущего вооруженного конфликта они лишь усугубляются. Без воли к политическому диалогу ради прекращения боев Украина легко может превратиться в восточноевропейский аналог ближневосточной Сирии. То есть, она станет государством, по большей части уничтоженным, полным руин и повсеместных людских страданий.

Все те, кто полагают, что, продолжая российско-украинский конфликт вместо того, чтобы помочь международной дипломатии, они отстаивают какие-то там нравственные ценности, вызывают у меня смех. Как бы в итоге эта их борьба за ценности не привела к сотням тысяч погибших и полному разрушению государства, обреченного на длительное прозябание и последующий раздел между геополитическими игроками с запада и востока. Именно это сейчас и происходит: восток Украины забирают русские, а западную часть Украины, прежде всего сельскохозяйственные угодья, скупают представители Запада.

Я не верю, что кого-то из важных игроков в этом конфликте заботит судьба людей, живущих в этой стране. Геополитические игроки за счет украинского государства, то есть за счет простых украинских граждан решают свои споры вокруг сфер влияния и разыгрывают глобальные шахматные партии. Тем временем украинское правительство погружено во внутреннюю борьбу, финансовую и идеологическую, с украинской олигархией.

Решение подобных споров по сути своей является политическим. В конце концов, война — лишь один из инструментов власти для решения таких проблем. Правда, прибегать к подобным методам следовало бы, как говориться, "ultima racio", то есть в последнюю очередь, когда все остальные, несиловые, средства безуспешно опробованы. Владимир Путин, скорее всего, заявил бы, что он исчерпал все невоенные средства в отношениях с "западными политическими партнерами". Учитывая, что о Минских соглашениях сказали Ангела Меркель и Франсуа Олланд (по их словам, эти договоренности просто давали возможность выиграть время для вооружения и подготовки украинской армии, и на самом деле эти соглашения реализовывать никто не собирался), вполне возможно, что Владимир Путин был бы прав.

Если так, значит, европейские руководители, а с ними и весь Европейский Союз, не обладают ни каплей геополитической силы и лишь играют роль передаточного рычага для правительства США. Все происходящее в реальности, причем не только в случае с Украиной, но и в связи с многими другими вопросами геополитики и экономики, в значительной мере подтверждает эту мысль.

Поэтому встает вопрос, какие уроки можно извлечь из этого понимания. Коллективный Запад не признает Украину полноправным членом его "клуба", в который входят только страны-члены Североатлантического альянса. При этом Франция — единственный представитель этого объединения, кто демонстрирует некоторые признаки собственной геополитической силы и желания отстаивать собственные интересы, особенно в Африке. Определенным весом также обладают Австралия, Япония и Южная Корея.

Если я не ошибаюсь, то для Украины это означает, что рано или поздно Запад избавится от нее. Интерес СМИ скоро спадет, и больше о проблемах Украина в западном медиа-мире никто не услышит. Вы много слышали от СМИ мэйнстрима, что сейчас творится в Афганистане? Нет? А о событиях в Ираке? Тоже нет? Да неужели! Может, что-нибудь про Ливию?.. Нет? Хм… Ну тогда вы можете себе представить, как "широко" для вас будут освещать события на Украине, когда придет время.

Как бы там ни было, Украина и ее нынешнее состояние — печальная история о том, что может случиться с государством, находящимся на геополитическом рубеже империй и не обладающим способностью проводить собственную осмысленную внешнюю политику. Только она могла бы спасти такое государство от участи региона, где соседствующие империи меряются силами.

***

Вопрос, чем поучительна судьба Украины для Словацкой Республики? Думаю, если вкратце, то тем, что выбирать актеров, политических активистов и идеологических фанатиков опасно для любого государства, а для некоторых и просто фатально. Ущерб, который такие люди наносят, "исполняя" служебные обязанности в государстве, однажды придется устранять, и тогда расплачиваться придется гражданам этого самого государства. (…)

* движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ, прим. ред.

Автор: Эдуард Шебо младший (Eduard Šebo ml.)