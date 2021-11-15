The Times (Великобритания): британские войска появились в Польше в условиях напряженности с Россией

Британские читатели считают недальновидными действия Лондона по направлению своих войск на польско-белорусскую границу. «Это глупое решение нашего правительства. Оно должно вспомнить, как Гитлер с провокаций начинал Вторую мировую войну». Читатели призывают подумать, нужно ли «Брекситной Британии» защищать ЕС?

Британские войска переброшены на границу Польши с Беларусью в связи с эскалацией напряженности из-за кризиса с мигрантами.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши, сказал, что британские королевские саперные подразделения были отправлены на "разведку" с союзниками по НАТО на фоне противостояния между Минском и Варшавой из-за судьбы сотен мигрантов, пытающихся добраться до Европейского Союза.

Сирийские, иракские и йеменские беженцы скапливаются на границе уже несколько дней. Совет безопасности ООН обвинил Беларусь в использовании мигрантов для дестабилизации восточной границы ЕС.

Россия проводит экстренные учения в Беларуси недалеко от границы с Польшей, демонстрируя поддержку своего близкого союзника. Варшава обвинила Владимира Путина в использовании миграционного кризиса в попытке дестабилизировать Запад.

Источники в Министерстве обороны сообщили The Daily Telegraph, что размещение британских войск было знаком "союзнической солидарности".

Блащак сказал: "Наши силы будут сотрудничать в укреплении и охране укреплений на польско-белорусской границе".

Представитель британского Министерства обороны заявил: "Великобритания и Польша имеют давнюю историю дружбы и являются союзниками по НАТО. Небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Великобритании была развернута после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем предоставить инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Беларусью".

Около 150 британских военнослужащих уже дислоцируются в польском городе Оржиш, в 130 километрах от границы с Беларусью. Подразделение является частью боевой группы сил НАТО под командованием США. В настоящее время Великобритания направляет дополнительно десять военных инженеров к самой границе в рамках разведывательной миссии, чтобы установить, как можно укрепить пограничные сооружения и усилить охрану польско-белорусской границы. "Поляки - наши друзья, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", - сказал нам один британский военный источник.

Это произошло на фоне того, что британские истребители были отправлены для сопровождения двух российских бомбардировщиков, летевших курсом на военные объекты в Шотландии. Королевские ВВС подтвердили, что 2 истребителя "Тайфун" были отправлены с авиационных баз в Лоссимауте и Конингсби, чтобы перехватить два российских бомбардировщика дальнего действия, которые приближались к "зоне интересов Великобритании". Для поддержки операции с базы королевских ВВС Брайз Нортон был также отправлен самолет-заправщик.

Отдельно Вашингтон обвинил Москву в сосредоточении войск на границе с Украиной и предупредил европейских союзников о подготовке к вторжению.

В Вашингтоне нарастает тревога. Администрация Байдена заявила, что Россия может попытаться захватить часть Украины, повторив аннексию Крыма в 2014 году. Когда Украина сообщила, что 90 000 российских военнослужащих размещены вдоль ее восточной границы, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва совершит "серьезную ошибку", если продолжит эскалацию враждебности.

"У нас нет ясности в намерениях Москвы, но мы знаем их сценарий", - сказал Блинкен после подписания соглашения о стратегическом партнерстве со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в среду. "Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла в 2014 году, когда сосредоточила свои силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию и ложно заявила, что это была спровоцирована на это".

Высокопоставленный депутат-консерватор сказал, что Путин с "абсолютной вероятностью" может вторгнуться на Украину и что растущая агрессивность России является результатом американского изоляционизма после вывода американских войск из Афганистана.

Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета по обороне, сказал, что авторитаризм в мире "находится на подъеме" из-за ослабления западного влияния.

"Это отражение того, насколько слаб стал Запад, - сказал он в программе "Сегодня" на радио BBC 4. - Поставьте себя на место России в данный момент и представьте себе то, о чем думает Путин. Теперь они чувствуют себя увереннее, напористее".

"После Афганистана США фактически отошли от своих глобальных обязательств с точки зрения безопасности. НАТО в синяках и ослаблена, у нее нет стратегической цели".

Комментарии читателей The Times

dizzle

Россия возьмет Украину. Китай возьмет Тайвань. Вне всяких сомнений. При этом сделают они это одновременно. И никто с этим ничего не поделает. Ведь весь мир "зациклен" на мужских и женских местоимениях, а также на расовой идентичности!

William Stewart

А Евросоюз помешался на своем едином рынке и наказании Британии на Брексит!

Richard Carter

И что вы предлагаете? Объявить войну одновременно Китаю и России? Разве это не помешательство?

Dennis Apple

Создается впечатление, что Британия больше Америки "сдвинулась" на теме рабства и воук-идеологии!

Losa1987

Что ж, давайте предположим, что Россия аннексирует часть Украины, что с этим будет делать Запад?

Если бы я был Путиным, я бы держал пари, что в ответ на это с Запада было бы много гневных слов, возможно, несколько санкций, но мало чего другого, имеющего какое-либо реальное значение.

anglo

Да, будут протесты в беззубую Организацию Объединенных Наций, попытки принятия резолюции с осуждением России (на которые русские наложат вето), а мир продолжит идти по своему не очень веселому пути.

Tim Firebrace

Так начиналась нацистская Германия. Сначала они захватили немецкоязычную часть Чехословакии (аналог Крыма). Затем они придумали повод (вооруженное вторжение немецких войск в Польшу в Германию). Путин повторяет пример Гитлера.

Louise

Вместо того, чтобы действовать вместе, две единственные атомные военные державы в Европе - Британия и Франция продолжают спорить и скандалить между собой (подводные лодки, права на рыбную ловлю, мигранты, коронавирус, протокол по Северной Ирландии и т. д.). Когда они поймут, что сейчас настает поворотный момент для усиления Китая, его союза с Россией, американского империализма…

Турция шантажирует нас мигрантами, Белоруссия - энергией, Россия держит свои войска на границе с Украиной….

Mr Chris Forrest

Германия - самая богатая страна в Европе, которая никогда не платила за свою оборону со времен Второй мировой войны. Закрытие Меркель атомных электростанций в качестве резкой реакции на Фукусиму сделало их зависимыми от газа (с чем мы боремся), и, если они снова не запустят свои АЭС, они будут энергетически зависеть от России в течение многих лет, что сделает их чрезвычайно уязвимыми, когда дело дойдет до стратегических решений.

Добавьте к этому решение Меркель позволить 1 миллиону "беженцев" вторгнуться в страну - вот почему у нас есть проблемы Беларуси / Польши, поскольку Германия, за которой следует Великобритания, рассматривается как легкая добыча для этих орд мигрантов.

Billy Bong

Брексит был отличной русской уловкой, на которую Британия так глупо попалась!

alanmowle

Направление британских войск в Европу - это чье-то глупое решение, но точно не мое.

Вспомните Брексит. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?

Spike

150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?

Oakley

Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия - ЧАСТЬ ЕВРОПЫ. Ну-ну. Это только начало!

Andrew Tarrant

Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу!

James Fields

При Обаме Россия вторглась в Украину, началась и достигла своего пика сирийская гражданская война, Китай начал оказывать все большее влияние в мире, Северная Корея получила эффективное ядерное оружие, а ИГИЛ* сформировался в материальное государство. При Трампе Китай, Россия и Северная Корея вели себя прилично, ИГИЛ было уничтожено, и он принес мир на половину Ближнего Востока. И это было достигнуто вопреки всем фейковым новостям и "охоте на ведьм", через которые Трампу пришлось пройти. Теперь похоже, что при Байдене Китай захватит Тайвань, а Россия отхватит кусок Украины. И все при этом говорят, что Трамп был идиотом?!

Attenborough

Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда "Брекситная Британия" посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы?

Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают.

Crab

Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат!

Только не говорите об этом Владу Путину!

Doug Nigel

Украина тоже просит нас о войсках. Она на все лады повторяет: "Россия вот-вот собирается вторгнуться на нашу территорию". И это происходит без остановки много лет с тех пор, как этнические русские на востоке Украины заявили о своей независимости. Киев должен позволить им юридически отделиться от остальной Украины вместо того, чтобы воевать с ними, иначе вопрос никогда не будет решен.

witne55

Какая глупость! С помощью горстки британских саперов, посланных в Польшу, давать Путину предлог для того, чтобы задействовать 100-тысячную армию для вторжения на Украину! Наше правительство вообще о чем-то думает?!

* - организация запрещена на территории РФ

Джордж Грилз, Хью Томлинсон (George Grylls, Hugh Tomlinson)