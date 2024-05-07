ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

Минобороны: началась подготовка к учениям с соединениями ЮФО, а также сил ВМФ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны.

"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.

Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.

Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.

Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Москва в 2023 году разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии с сохранением над ним полного контроля. Этот шаг вызвал шквал критики на Западе. При этом там не упоминают об американской программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О своем желании разместить американское ядерное оружие на своей территории регулярно заявляют в Польше.

В середине марта Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.