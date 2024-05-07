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Военное обозрение

Россия предупредила США о том, что любой появившийся над Украиной истребитель F-16 будет считаться носителем ЯО

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Источник изображения: topwar.ru

Россия будет воспринимать любой истребитель F-16, появившийся на Украине, как носитель ядерного оружия. С таким заявлением выступил российский МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило США, что американские истребители F-16 являются платформой двойного назначения, способной нести ядерное оружие, поэтому вне зависимости от того, в какой конфигурации они будут переданы Киеву, Россия будет их считать носителями ЯО. Появление этих самолетов в небе Украины будет считаться целенаправленной провокацией со стороны США и НАТО.

(...) мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. (...) Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию.

— говорится в заявлении.

Ранее в Киеве заявили, что первые истребители F-16 могут быть переданы Украине уже в ближайшее время, но основную часть самолетов ждут к концу года. Самолеты должны поставить Дания, Нидерланды и Норвегия. Размещаться они должны на аэродромах на Западной Украине, где для них готовится необходимая инфраструктура.

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Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
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США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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