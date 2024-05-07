Войти
Известия.ru

Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ

181
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет» уничтожили скопление боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новомихайловкой. О том, как операторы БПЛА, а также российские зенитчики работают на южнодонецком направлении, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


Сначала разведывательный БПЛА Zala ищет цели для «Ланцетов», например, в этот раз он обнаружил скопление вражеской техники. Координаты сразу были переданы оператору боевого дрона. Перепрошитые «Ланцеты» с легкостью обходят западные системы радиоборьбы и залетают в тыл к противнику. В итоге цель захвачена: пара секунд — и западная техника дымится и горит.

«Работаем в полуавтомате, до 30 км. Максимальная высота подъема — до 5 км. Работаем в основном по артиллерии противника, танкам, более значительным целям. Подбивали «три топора» (гаубица М777 американского производства. — Ред.), танк Leopard», — рассказал оператор БПЛА с позывным Тихий.

Максимально гарантированное поражение вражеской цели обеспечивает многоуровневая оборона, поэтому в составе зенитно-ракетной батареи Вооруженных сил (ВС) РФ помимо «Торов» работают и «Буки».

«По количеству сбитых целей уже больше 20. В основном это РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.) HIMARS или «Ольха». Беспилотники крайне редко нам дают [в качестве цели], потому что нецелесообразно для нашей техники», — рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным Одиннадцатый.

Он отметил, что на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Бук» дальность обнаружения цели до 100 км, поражение — до 32 км данными ракетами. При использовании более современных модификаций можно увеличить дальность поражения до 45 км, добавил военнослужащий.

«Разницы нет, зима или лето, она отлично идет, отлично показывает себя в любую погоду, в любых условиях. Машине неприхотливая», — добавил механик-водитель с позывным Сухой.

Ранее, 3 мая, «Известия» показали, как расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Центр» успешно сбивают украинские беспилотники средней дальности, прикрывая ВС РФ. Однако машинам ПВО угрожают так называемые малые дроны, поэтому группы охраны и обороны установок вооружены ружьями 12-го калибра и электроникой, которая позволяет обнаруживать и глушить малые БПЛА.

До этого, 2 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побеседовал с зенитчиками группировки войск «Юг» об особенностях работы ЗРК «Тор-М2». Они рассказали, как отвадили авиацию ВСУ от донецкого фронта, где противник практически не появляется, а если и работает, то с очень дальних дистанций.


До этого, 30 апреля, Минобороны показало, как операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на донецком направлении спецоперации. А 25 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что расчет БПЛА «Ланцет» Центрального военного округа смог подбить Abrams.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
Компании
M777
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
24.04.2024
Прикрыться «Панцирем»: Шойгу анонсировал удвоение поставок ЗРК в войска
03.04.2024
Как системы ПВО России стали лучшими в мире
10.04.2023
Эволюция "Тора" и проверка боем: в чем успех ракетного комплекса ПВО России
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"