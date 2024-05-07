В Киеве заявили, что будут благодарны, если Запад отправит свои войска на Украину

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Киев нуждается в вооружении

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Украина будет признательна западным странам, если они решат направить в страну свои войска. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS.

"Когда это случится, мы будем очень признательны и очень рады", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Тем не менее Шмыгаль подчеркнул, что Киев нуждается в вооружении.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". По словам Макрона, многие страны поняли подход Парижа и согласились с его позицией по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания Макрона, назвал их очень важными и опасными.