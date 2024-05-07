СВО на Украине: Россия стала еще свирепее, используя это устрашающее оружие (Die Welt, Германия)

Welt: новое российское оружие "Дракон" может превратить в руины целые кварталы

В то время как Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, Россия расширяет типологию применяемого оружия, сообщает Die Welt. Журналисты описывают новую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон", называя ее свирепым оружием прорыва.

Кристоф Б. Шильтц

Российская армия продвигается все дальше и дальше. По мнению экспертов, в стратегически важных районах назревает прорыв. Пока Украина вынуждена импровизировать в вопросах обороны, Кремль разрабатывает новое оружие. Его механизм поражения живой силы противника уникален.

Перспективы Украины в обороне становятся все более мрачными, а победа Москвы — все ближе. В ночь на 1 мая Москва продолжила давление на стратегически важный портовый город Одессу на западе страны (вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. – Прим. ИноСМИ).

Высокопоставленные военные источники в Брюсселе подчеркивают, что возможное завоевание Одессы российскими войсками, которое пока не предвидится, однако может иметь "разрушительные последствия". "Тогда путь к Молдавии будет свободен", — говорят они. Молдавия, которая непосредственно граничит с территорией страны НАТО — Румынией, рассматривается в западных военных кругах как следующая возможная цель для российских войск.

В целом ситуация на Украине за последние дни значительно ухудшилась. К западу от Авдеевки в Донецкой области российским войскам недавно удалось продвинуться примерно на десять километров. Не исключено, что вторая линия обороны Украины уже прорвана. Были взяты такие населенные пункты, как Новобахмутовка, Бердичев и Семеновка, но прежде всего село Очеретино, которое расположено на возвышенности и поэтому имеет важное значение для дальнейших военных действий российских войск.

По словам украинского главнокомандующего Александра Сырского, Москва развернула к западу от Авдеевки четыре бригады общей численностью от восьми тысяч до 32 тысяч солдат. "В целом враг добился тактических успехов на этих направлениях", — признал Сырский.

У Украины есть лишь несколько боеспособных резервов, чтобы противостоять российским войскам. 47-я механизированная бригада, своего рода пожарная команда на фронте, которая также вооружена танками "Леопард-2" и "Абрамс". Похоже, что она сократилась вдвое за последнее время и поэтому уже недостаточно сильна, чтобы остановить русских на захваченных участках.

По словам главнокомандующего Сырского, Москва также располагает в районе Авдеевки в десять раз большим количеством артиллерийских боеприпасов, чем Киев. В то же время Украина не располагает ракетами класса "воздух-земля" и "земля-земля" с дальностью стрельбы до 300 километров, такими как американские ATACMS, чтобы атаковать российские командные пункты и пути снабжения далеко за линией фронта.

В настоящее время Украина вынуждена полагаться в основном на так называемые беспилотники с видом от первого лица (FPV), некоторые из которых изготавливаются частными компаниями. Они передают изображение в режиме реального времени украинским военнослужащим на очки виртуальной реальности, но при этом могут летать не более чем на десять километров.

По мнению полковника Маркуса Рейснера из министерства обороны Австрии, ситуация сейчас настолько драматична, что украинская линия фронта может рухнуть. Прорыв ВС России к Днепру, который находится более чем в 200 километрах от Донецка, представляется возможным. Тогда Москва, скорее всего, выиграет в этом конфликте.

Сейчас Россия еще больше усиливает давление. В среду на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что он приказал увеличить и ускорить поставки оружия на фронт. "Для поддержания необходимого темпа наступления... необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — цитирует Шойгу Министерство обороны России.

Новое оружие под названием "Дракон"

В последние месяцы российским предприятиям ВПК также было дано указание продолжить разработку существующих систем вооружений. И они этим занимаются. По сообщениям военных аналитиков, в последние недели был впервые представлен прототип новой модели ТОС-3 под названием "Дракон".

Это бронированная реактивная система залпового огня на гусеничном ходу, выпускающая ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Она рассматривается как дальнейшее развитие моделей ТОС-1 и ТОС-2, производство которых только за последний год выросло на 250%.

Точные характеристики нового так называемого тяжелого огнемета пока неизвестны, но уже в ближайшем будущем ТОС-3 может стать самым свирепым оружием России в борьбе против Украины, когда оно появится на поле боя. По мнению военных экспертов, ТОС-3 способна значительно повысить ударную мощь и разрушительный потенциал российских военных. Ведь благодаря разрушительному поражающему действию ракетных залпов ТОС-3 превращается в мощную артиллерийскую систему прорыва, перед которой не устоят даже бункеры и жилые дома.

Почему новое оружие делает российские вооруженные силы мощнее? Ракеты — а их в ТОС-1 24 — выпускаются в район цели с интервалом в одну секунду. После подрыва возникает огромное огненное облако и сильнейшая взрывная волна, создающая избыточное давление на большой площади.

В это же время происходит выброс и возгорание легковоспламеняющейся смеси с чрезвычайно высоким тепловым излучением. Это море пламени всасывает кислород, создавая отрицательное давление после первой ударной волны. Если же военнослужащие или гражданские лица пережили первую волну избыточного давления, то последующее падение давления приводит к разрыву их внутренних органов. Благодаря эффекту всасывания огромное горящее облако проникает во все здания и транспортные средства, которые не обладают абсолютной герметичностью.

По мнению экспертов международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), один залп может "превратить несколько городских кварталов в дымящиеся обломки". Human Rights Watch следующим образом характеризует этот эффект: "Механизм поражения живых целей уникален. (...) Убивает не только взрыв, но еще важнее последующее разрежение атмосферы, вакуум, разрывающий легкие. (...) Если смесь сгорает, но не детонирует, жертвы получают сильные ожоги и, вероятно, также дышат горящей смесью".

В отчете разведывательного управления министерства обороны США содержится вывод о том, что эффект от взрыва такового снаряда может быть еще более опасным в закрытых помещениях: "Те, кто находится вблизи точки воспламенения, будут уничтожены, — говорится в отчете. — Те, кто находится на периферии, скорее всего, получат множество внутренних повреждений, включая разрыв барабанных перепонок и сдавливание внутренних органов уха, тяжелые сотрясения мозга, разрыв легких и внутренних органов, а также возможна слепота".

Полковник Рейснер рассказал Welt, что ракетная установка ТОС-3 является "еще более разрушительной версией" своих предшественников ТОС-1 и ТОС-2. "ТОС-3 способна запускать свои абсолютно смертоносные термобарические ракеты еще дальше. Новая ракетная установка может выпускать ракеты на дальность до 15 километров. И поэтому (в отличие от ТОС-1 и ТОС-2) не может быть подвергнута атаке украинских беспилотников "с видом от первого лица", — говорит Рейснер. Это должно сделать применение ТОС-3 гораздо более безопасным для российских вооруженных сил. В то же время боевая эффективность атак возрастет, поскольку, согласно полученным ранее данным, новое оружие бьет точнее, чем его предшественники".