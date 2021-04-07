DEFENDER Europe 2021, южный вектор

НАТО планирует решать свои задачи на Черном море, жертвуя туземцами

История Второй мировой войны никак не образумила румынскую элиту. В последнее время именно Румыния становится авангардом агрессивных устремлений НАТО на восток. Когда на румынской базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия в уезде Констанца в ноябре 2020 года состоялись румыно-американские учения Rapid Falcon («Быстрый сокол»), стало ясно, что переброской двух мобильных ракетных систем HIMARS 41-й бригады сухопутной артиллерии из гарнизона Графенвер (военная база США в Германии) дело не закончится.

Теперь на вооружении ВС Румынии числится 18 своих «Хаймарсов». Пусковые установки этого комплекса стреляют на 40 миль, а в перспективе способны запускать и тактические ракеты с кассетной головной частью из шести самоприцеливающихся боевых элементов с дальностью до 300 километров.

Премьер-министр Румынии Лудовик Орбан, министр национальной обороны Николае Чукэ заявили во всеуслышание, что финансирование начатых военным ведомством программ оснащения румынской армии будет продолжено. Спустя некоторое время выяснилось, что в планах НАТО именно Румыния становится одним из основных логистических хабов НАТО в предстоящих учениях DEFENDER Europe 2021.

Реинкарнация Reforger

Следует также напомнить, что США создали в румынском Девеселу базу американской системы ПРО, занимающуюся мониторингом воздушного пространства в Черноморском регионе и над Южным военным округом России. ВВС США разместили на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий БЛА MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС США якобы для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО.

А в марте 2021 года появилась и вишенка на торте – в Констанце состоялась официальная церемония открытия военно-морских учений «Посейдон». Сценарий этих учений включал эпизоды борьбы против подлодок России типа «Варшавянка», имеющих на борту ракеты «Калибр», и блокировку устья Днестра с помощью минного заградителя Viceamiral Constantin Balescu и скоростного водолазного судна Venus ВМС Румынии.

“ Вашингтон декларирует готовность прийти на помощь сателлитам в случае эскалации конфликтов. Это является блефом и катализатором, толкающим в бойню Украину и Молдову, не являющихся странами НАТО ”

Помогали румынам блокировать часть акватории Черного моря болгарский минный тральщик Tsibar, тральщик Evropi из Греции и турецкий подводный робот с дистанционным управлением. Не обошлось и без водолазов из США. Под единым командованием НАТО создана постоянная военно-морская противоминная группировка, в которую входят турецкие корабли Sokullu Mehmet Pasha и Ayvalik, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu (Румыния) и Priboy (Болгария).

Очевидно, что все эти действия совместно с Украиной нацелены на перекрытие устья Днестра и запирание в котел ограниченного миротворческого контингента ВС России в Приднестровье. В этой связи стоит отметить, что 11 и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады Черноморского флота, имеющие на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35 и береговые ракетные комплексы «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой Оникс», покрывают по зоне поражения практически все Черное море.

К тому же фрегаты Черноморского флота и подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» (их на ЧФ уже шесть) успешно отстрелялись крылатыми ракетами по террористам в Сирии. То есть шансы создать котел нашим миротворцам иллюзорны. Однако попытка развертывания сил в Черноморском регионе выглядят так, словно Румынию, Украину и Молдавию пытаются убедить в неком балансе сил, что не соответствует реальности и отражает лишь задумку Пентагона столкнуть лбами туземцев в узкокорыстных целях управления хаосом.

Смещение акцентов крупнейших в истории НАТО маневров DEFENDER Europe 2021 на южный фланг, а именно на Балканы, так как главной принимающей страной становится Албания, член НАТО с 2009 года, и особенно на Черное море, где полигонами окажутся Румыния и Болгария, говорит о новых приоритетных направлениях альянса в противостоянии с Россией.

ТВД, по мнению командующего американской армией в Европе и Африке генерала Кристофера Каволи, выбран не случайно – целью маневров является подготовка к возможным военным действиям в регионе. Запланированные на май-июнь учения на балкано-черноморском фланге НАТО многие эксперты окрестили реинкарнацией ежегодных учений времен холодной войны Reforger (REturnFORcestoGERmany – возвращение сил в Германию), проходивших до 1993 года.

Пентагон в свете последних директив, допускающих локальную ядерную войну с помощью тактического ядерного потенциала, начинает реализовывать именно эту программу. А размещенная в Висбадене (городок в 40 км от Франкфурта-на-Майне в ФРГ) штаб-квартира армии США получает особые полномочия в свете этой ограниченной ядерной концепции. Но все не так очевидно. В реальности демонстрация германского кулака в свете предполагаемых действий НАТО на Балканах и в Черном море служит отвлекающим маневром для подготовки локальной войны в Донбассе и Приднестровье с использованием прокси-сил в виде украинских ВСУ, армии Молдовы и сил спецопераций Румынии под видом волонтеров.

Воевать чужими руками

Германия на этих учениях не станет единственным логистическим хабом перемещения крупных соединений и переброски военной техники, как это планировалось даже в резко урезанных из-за пандемии COVID-19 маневрах DEFENDER Europe 2021.

Предполагается разморозка боевых арсеналов Прибалтики, в частности арсенала под Шяуляем, подключение бронетанковых кулаков и конвертопланов, заблаговременно размещенных на территории балтийских государств. Кстати, прошлогодние учения, в которых предполагалось задействовать 37 тысяч военнослужащих из 18 стран, включая две десантные дивизии США, должны были стать крупнейшими за последние 25 лет. DEFENDER Europe 2021 по запланированному масштабу хоть и уступают прошлогодним планам, но ненамного – будет задействована 31 тысяча военнослужащих. Но количество стран рекордное – 26, включая государства, не являющиеся членами альянса, в том числе Украину, где строится две базы по стандартам НАТО под Мариуполем и Северодонецком и модернизируется база «Широкий Лан» под Николаевом. А также Молдову, пытающуюся разморозить конфликт в Приднестровье, Грузию, где порт Анаклия переоборудуется под военную базу для кораблей НАТО.

В иконографике учений, растиражированной СМИ, значился и флаг Армении – члена ОДКБ. Однако начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян опроверг слухи об участии армянских военных в учениях. При этом политическая ситуация в Ереване такова, что ожидать от армянского руководства можно чего угодно.

Как всегда, Вашингтон и НАТО декларируют готовность прийти на помощь сателлитам в случае эскалации и размораживания конфликтов. Естественно, это является блефом и катализатором, толкающим в бойню Украину и Молдову, не являющиеся странами НАТО, а следовательно, не входящие в перечень стран, где действует 5-я статья альянса о немедленном вступлении стран-участниц в войну в случае угрозы для одного из его членов.

Американские авиабазы, расположенные в Рамштайне и Шпангдалеме, являющиеся ключевыми центрами управления авиакрыльями НАТО и центрами управления беспилотниками, а также авиабаза бундесвера в Бюхеле, где хранятся, по данным немецкой прессы, не менее 20 американских ядерных боеголовок, будут задействованы для отвода глаз.

Германия, где в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе, хоть и является второй после Японии страной по численности контингента американских военных (более 38 тысяч), все же почти в два раза сократила американское военное присутствие, а немцы вовсе не горят желанием воевать с русскими. Суицидальная активность, близкая к агонии, проявляется больше в украинском и румынском истеблишменте.

Сценарий учений предполагает запирание в том числе Адриатического моря, для чего Албания годится для отвлекающих действий. Как, впрочем, и балтийская высадка десанта в Эстонии, использование прибалтийских военных аэродромов подскока в Риге и Эмари, расконсервирование арсеналов вооружений в Европе. Основной упор делается на Черноморский регион, где первую скрипку станут играть Румыния и неофиты в виде Украины и Грузии.

Вооруженные силы НАТО начнут отрабатывать переброску подкреплений поближе к границам Украины и Приднестровья, намечена также переброска авиацией десанта в Грузию, что может трактоваться и как подготовка широкомасштабной провокации не только в Черном море, но и на Южном Кавказе.

Переориентация маневров на Черноморский регион вместо привычной Прибалтики связана с тем, что шанс раскачать ситуацию в Белоруссии Вашингтон считает упущенным. Протестная активность там существенно упала, легитимность признанной на Западе Светланы Тихановской выглядит как фарс. Так что поляки, мечтавшие воспользоваться DEFENDER Europe 2021 в собственных интересах, сейчас явно переходят на вторые роли. Но недооценивать участие в учениях передового командования 5-го корпуса сухопутных войск США, размещенного в Познани, не следует. В любом случае информация была принята к сведению, Россия и Белоруссия запланировали на сентябрь учения «Запад-2021».

И хотя основной костяк войск США уже находится на месте – это прибывшая в Польшу осенью 2020-го 1-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии, которая с 2017 года дислоцируется в Польше, нужно отметить, что ее батальоны проводили учебные маневры не только на полигоне в Литве. Они отрабатывали полеты на вертолетах в Румынии. Так что направление главного удара Пентагон определил давно и будет бить по самому слабому на их взгляд месту. Расконсервация конфликтов в Донбассе и Приднестровье видится им наиболее реализуемым сценарием, в котором армии Украины и Молдовы рассматриваются как расходный материал.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года