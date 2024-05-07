Южнокорейская компания Hyundai Rotem с K808 выиграла тендер на поставку СВ Перу ББМ 8х8

ЦАМТО, 6 мая. Южнокорейская компания Hyundai Rotem выбрана в качестве предпочтительного участника торгов на поставку 30 боевых бронированных машин K808 White Tiger с колесной формулой 8x8 для Сухопутных войск Перу.

Перуанская государственная компания по производству оружия и боеприпасов под управлением Министерства обороны (Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito – FAME SAC) 2 мая выбрала консорциум STX Corp. / Hyundai Rotem в качестве предпочтительного участника торгов на подписание контракта.

Как ожидается, соглашение стоимостью около 82,8 млрд. вон (60,9 млн. долл.) будет подписано позднее в этом месяце после завершения переговоров. Предмет предполагаемого договора – поставка 30 ББМ K808 плюс 120 ед. в качестве опциона. Главным подрядчиком проекта определена компания STX Engine.

В случае подписания контракта, это станет первым случаем экспорта колесной бронетехники Hyundai Rotem, а также первой продажей южнокорейской бронетехники в Латинскую Америку. Южнокорейский производитель ожидает, что контракт с Перу проложит путь к большему количеству подобных сделок в регионе, где спрос на бронетехнику растет.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Перу в апреле 2023 года выделило дополнительно 238,8 млн. солей (около 60 млн. долл.) в бюджет Сухопутных войск страны на приобретение 30 бронированных машин с колесной формулой 8x8.

Утвержденная постановлением министерства №285-202 закупка осуществляется в рамках программ "Приобретение колесных бронированных машин для 3-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр №2519572) и "Приобретение колесных бронированных машин для 6-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр №2519572).

В частности, 18 ББМ с колесной формулой 8x8 будут приобретены для 3-й бронетанковой бригады (Мокегуа) и 12 ед. – для 6-й бронетанковой бригады (Такна). Финансирование программ будет осуществляться из средств Национального фонда обороны, который пополняется за счет лицензионных отчислений, полученных от добычи газа на блоках 56 и 88 месторождения Камисиа, которые, как ожидается, к 2030 году составят около 2,7 млрд. долл.

Оба проекта являются частью программы Pacha Kuyuchix, предусматривающей приобретение в общей сложности 120 бронемашин с колесной формулой 8x8. Первоначально предполагалось приобрести 301 ББМ данного типа: 178 БТР и 123 БМП для замены, среди прочего, устаревших Unimog UR-416 и FIAT-Oto Melara 6614-G и 6616-H (4x4). Тем не менее, из-за сокращения бюджета в последние годы заказ был сокращен до 120 бронетранспортеров.

Закупка будет осуществляться СВ Перу в рамках межгосударственного соглашения в соответствии с Директивой DIR-DEC-005: "Процесс закупки товаров и услуг в рамках межгосударственной модели" от 3 марта 2023 года.

Для реализации закупки была сформирована комиссия по оценке (CETO), ответственная за проведение сравнительной оценки предложений в соответствии с заданными критериями и весовыми коэффициентами, а также подготовку отчета об исследовании рынка.

Среди вариантов, которые оценивали ВС Перу в рамках программы Pacha Kuyuchix: ББМ K808 корпорации STX (Республика Корея), LAV-3 компании GDLS (США), "Росомак" группы PGZ (Польша), "Пандур-2" группы Excalibur (Чехия), "Лазар-3" от Yugoimport (Сербия), "Терекс" компании ST Engineering (Сингапур), а также PARS-3 компании FNSS (Турция) и "Арма" компании Otokar (Турция). Также проводилась оценка технико-экономических предложений от Hanwha (Южная Корея) с "Тигон" и NORINCO (КНР) с VN-1.

По неофициальной информации, в качестве лидеров в короткий список претендентов в тендере вошли турецкая Otokar с боевой бронированной машиной "Арма" и сербская Yugoimport SDPR с "Лазар-3". Как сообщал ресурс Defensa.com со ссылкой на компетентный источник в перуанском проекте, в порядке приоритета за финалистами следовали южнокорейская Hyundai Rotem с K808 и польская Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) с "Росомак" M1/M2.