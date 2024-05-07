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ТАСС

Rheinmetall пообещал Украине "сотни тысяч снарядов" в 2024 году

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Глава германского производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн в 2024 году поставит на Украину "сотни тысяч снарядов". Как сообщает газета Handelsblatt, об этом он сообщил 3 мая на мероприятии в Дюссельдорфе.

Паппергер добавил, что Rheinmetall в том числе будет поставлять артиллерийские снаряды с дальностью стрельбы до 100 км. "Западный мир не приспособлен для ведения обычной войны. Как в Европе, так и в США производственные мощности по выпуску артиллерийских боеприпасов в последние годы постепенно сокращались", - приводит слова Паппергера газета.

1 мая газета Bild сообщала, что левые радикалы подожгли летний дом на земельном участке, принадлежащем Паппергеру, и связали атаку с поставками компанией оружия Киеву.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. Компания извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает в ближайшие годы значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до €0,6 млрд. 

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Германия
Россия
США
Украина
Компании
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