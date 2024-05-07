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РИА Новости

Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик

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Трофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости

Ветеран разведки: военные заранее узнали об уязвимых местах танков Leopard

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные разведчики заблаговременно получили информацию об уязвимых местах немецких танков Leopard, один из которых установлен на Поклонной горе на выставке трофейной техники, сообщил РИА Новости ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов.

"На выставке трофейной техники стоят тяжелые танки, в том числе немецкий Leopard. Их подбили наши военнослужащие. Они знали, куда стрелять, как стрелять. Я хочу напомнить историю о том, когда фашистская Германия решила неожиданно применить тяжелые танки "Тигр", "Пантера", самоходное орудие "Фердинанд" на советско-германском фронте. Произошло массированное применение в 1943 году, но советские солдаты уже знали об этих танках, знали об их уязвимых местах, знали, куда нужно стрелять... Сейчас мы гордимся работой наших предшественников, а нынешнее поколение российских военных разведчиков также заблаговременно добыло данные по этому Leopard, по Marder, по всем этим другим "хищникам" и "зверям", - сказал он.

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