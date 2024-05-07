Hensoldt поставит дополнительные РЛС TRML-4D ВС Украины

ЦАМТО, 6 мая. Немецкая компания Hensoldt объявила о подписании контракта на поставку ВС Украины шести дополнительных многофункциональных РЛС TRML-4D для усиления ПВО страны.

В рамках заказа, стоимость которого превышает 100 млн. евро, компания поставит РЛС до конца текущего года. Это означает, что теперь Hensoldt заключила с различными заказчиками контракты на поставку в общей сложности более 50 РЛС этого типа.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель Hensoldt, заказ также включает комплект запасных частей, обучение и сопутствующие услуги. Шесть новых РЛС TRML-4D не предназначены для ЗРК IRIS-T SLM. По заявлению главного исполнительного директора Hensoldt Оливера Дерре, РЛС срочно необходимы для включения с систему противовоздушной обороны Украины.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 году Hensoldt получила заказ на поставку ВС Украины четырех РЛС TRML-4D для ЗРК IRIS-T SLM. Их поставки начались в октябре 2022 года.

В январе 2023 года Hensoldt получила заказ на поставку еще двух РЛС TRML-4D для ВС Украины, а в мае 2023 года – еще шести. Заключенный в июне 2023 года контракт предусматривает поставку четырех дополнительных РЛС TRML-4D для применения в составе ЗРК IRIS-T SLM ВС Украины.

Таким образом, на текущий момент Hensoldt получила заказы на поставку для ВС Украины более 20 РЛС TRML-4D.

Разработанная в 2018 году, TRML-4D представляет собой мобильную многофункциональную РЛС средней дальности C-диапазона (4-8 ГГц), позволяющую обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в т.ч., малоразмерные, скоростные, низколетящие и/или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, а также вертолеты в режиме висения. Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей с ЭПР до 0,01 кв.м на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.