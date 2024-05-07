"Уралвагонзавод" отправил Минобороны РФ два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в Министерство обороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"В преддверии Дня Победы "Уралвагонзавод" отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что коллектив нижнетагильского предприятия продолжает в круглосуточном режиме обеспечивать войска современной боевой техникой и выполняет качественно и в срок планы гособоронзаказа.

"Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М "Прорыв" отправлен в Российскую армию в преддверии великого праздника - Дня Победы. 9 мая - дата, которая имеет особое значение для концерна "Уралвагонзавод". Невозможно переоценить вклад в Великую Победу наших предприятий, ставших с началом войны центрами танкостроения в результате масштабной эвакуации оборонных заводов из западных регионов на восток Советского Союза. Сегодня наше Отечество вновь столкнулось с внешними вызовами. Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом. И работники "Уралвагонзавода", как 80 лет назад их деды и прадеды, производят лучшую для своего времени военную технику. Они уже не раз доказали, что достойны поколения победителей!" - привели в пресс-службе слова генерального директора концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова.

В концерне добавили, что от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска бронетехники, проводится работа по улучшению ее тактико-технических характеристик, сейчас перед сотрудниками "Уралвагонзавода" стоят новые задачи, связанные с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин.

О танках

Танк Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества - исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

Танк Т-72, являющийся самой многочисленной воюющей боевой машиной мира в классе основных боевых танков, имеет резервы для модернизации. На "Уралвагонзаводе" Т-72, выпущенные много лет назад, проходят капитальный ремонт, после чего становятся современными мощными, маневренными, хорошо вооруженными и защищенными боевыми машинами Т-72Б3М, не уступающими зарубежным аналогам.