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ТАСС

Историческое время и задел на будущее. О чем Путин говорил с членами правительства

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© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Правительство в его нынешнем составе, которое сложит свои полномочия 7 мая, достигло весомых результатов и создало задел для долгосрочного развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

Глава государства отметил, что за время работы действующего состава правительства реальные доходы граждан России росли, страна достойно прошла испытания, связанные с пандемией коронавируса и враждебными действиями Запада, и теперь входит в новый политический цикл.

ТАСС собрал основные тезисы президента РФ.

О работе правительства

Правительство достигло весомых результатов, и "набранный темп, созданный прочный задел, имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач".

В период работы кабмина "реальная заработная плата, реальные доходы населения росли в целом приемлемыми, если не сказать хорошими темпами". Правительство могло сделать еще больше, "но в целом то, что сделано, - сделано было достойно, с вполне удовлетворительным результатом".

Знания, опыт и авторитет членов действующего правительства, "безусловно, будут востребованы".

Россия достойно прошла испытание, связанное с пандемией коронавируса, действия, предпринимаемые кабмином, "были сбалансированными и своевременными".

О действиях западных оппонентов

Россия убедилась, что после восьми лет издевательства над людьми в Донбассе не удается решить мирными средствами "проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной".

Россию "водили за нос", ей пришлось принять "экстраординарные меры" для защиты населения Донбасса вооруженным путем.

Запад начал экономическую агрессию против России: "То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель, - разрушить Россию изнутри".

Результат санкций оказался обратным ожидаемому - Россия опередила не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой "семерки".

"Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов",

О смене политических циклов

Россия, безусловно, переживает историческое время: "Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока".

"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается".

В период смены правительства не должно быть пауз в работе, нужны концентрация и собранность на всех уровнях исполнительной власти.

"Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа". 

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Страны
Россия
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Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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