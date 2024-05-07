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ТАСС

Медведев объяснил учения Генштаба необходимостью быть готовыми отвечать Западу

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Как отметил политик, если Запад отправит войска на Украину, то напрямую вступит в войну, и России придется отвечать на это, и, "увы, не на территории бывшей Украины"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подготовка Генерального штаба РФ к учениям с ракетными соединениями связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине, написал в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, если страны Запада отправят свои войска на Украину, они напрямую вступят в войну. России придется отвечать на это, и, "увы, не на территории бывшей Украины", добавил Медведев.

"Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - указал он.

По словам Медведева, причина запущенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном дискуссии об отправке на Украину западных войск - "циничный расчет на политические дивиденды". 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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