Медведев объяснил учения Генштаба необходимостью быть готовыми отвечать Западу

Как отметил политик, если Запад отправит войска на Украину, то напрямую вступит в войну, и России придется отвечать на это, и, "увы, не на территории бывшей Украины"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подготовка Генерального штаба РФ к учениям с ракетными соединениями связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине, написал в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, если страны Запада отправят свои войска на Украину, они напрямую вступят в войну. России придется отвечать на это, и, "увы, не на территории бывшей Украины", добавил Медведев.

"Именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - указал он.

По словам Медведева, причина запущенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном дискуссии об отправке на Украину западных войск - "циничный расчет на политические дивиденды".