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Известия.ru

Эксперт объяснил характер учений по применению нестратегического ядерного оружия

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Корнев: основной нестратегической ядерной системой РФ являются «Искандер-М»

Основной нестратегической системой РФ с ядерным вооружением являются ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя сообщение Минобороны РФ о начале подготовки к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

«Они («Искандеры». — Ред.) входят в состав ракетных бригад сухопутных войск. У нас также существуют на вооружении бомбы с ядерными боевыми частями, которые могут применять самолеты фронтовой авиации, а именно Су-24М, Су-34. Далее у нас есть снаряды для артиллерии крупного калибра — «Пион», — объяснил он.

Корнев отметил, что обычный командир бригады по собственному желанию применить ракеты с ядерной боевой частью не может, для этого необходима санкция Верховного главнокомандующего. Для доведения такого разрешения нужно специальное коммуникационное оборудование, с которым надо уметь работать, добавил эксперт.

«Ракета «Искандер» имеет сменные боевые части. Их меняют в специальных бригадах, это тоже надо уметь делать. Боеприпасы эти ядерные привозят специалисты 12-го Главного управления Минобороны, которое отвечает за хранение специальных боевых частей. Надо не только привезти их в ракетную бригаду, но и установить», — указал Корнев.

При этом, по его словам, страна, обладающая подобным боезапасом, не может не проводить подобные учения. Он добавил, что раньше о проведении таких учений не сообщалось, однако сейчас «с учетом международной обстановки» эту информацию обнародовали. Это сигнал тем государствам, которые могли бы осложнить обстановку вокруг РФ, подытожил Корнев.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.


Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова Джеффриса, сказав, что такие люди провоцируют мир на коллапс, а вмешательство США в украинский конфликт станет прямой интервенцией, которая будет воспринята как нападение на РФ.

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