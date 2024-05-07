Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что учения ВС РФ нужны для отработки применения ТЯО в случае агрессии НАТО

189
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Военный аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что подобные учения не проводились очень давно и их проведение сейчас говорит о том, что руководство РФ не исключает худших сценариев развития военно-политической ситуации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Анонсированные Генштабом ВС РФ учения с ракетными соединениями Южного округа и ВМФ нужны для отработки применения тактического ядерного оружия в случае задействования войск НАТО в конфликте на Украине и вступление их в боевые действия против ВС РФ. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Подобные учения проводятся впервые за последние годы, они обусловлены той военно-политической ситуацией, которая складывается вокруг конфликта на Украине. Анонсированы намерения стран НАТО ввести свои военные контингенты на Украину, что подразумевает прямое боевое столкновение с российскими вооруженными силами. <...> Весь этот механизм необходимо отработать для того, чтобы, если того потребует ситуация, мы были готовы практически без промедлений и колебаний применить тактическое ядерное оружие в случае, если Российская Федерация подвергнется агрессии со стороны Североатлантического альянса. Вот, собственно, главная цель и задача", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что подобные учения не проводились очень давно и их проведение сейчас говорит о том, что руководство РФ не исключает худших сценариев развития военно-политической ситуации. "Самим фактом анонсирования проведения соответствующих учений по указанию верховного главнокомандующего ВС России мы предупреждаем, что готовы к любым вызовам, угрозам и самым неблагоприятным сценариям, в которых Россия не оставит никаких шансов на успех для своих военных противников", - добавил эксперт.

По словам Коротченко, в ходе учений будет отработан весь необходимый цикл подготовки к практическому применению тактического ядерного оружия, который включает в себя передачу ядерных боевых зарядов соответствующего класса с баз и хранилищ 12 Главного управления Министерства обороны РФ в подразделения, которые их будут применять, стыковку ядерных боевых зарядов с соответствующими носителями, отработку механизма получения санкции и ее подтверждение, ввод полетных заданий и применение ядерного оружия по назначенным целям и объектам противника. Эксперт отметил, что объявленные мероприятия пройдут без реальной инициации ядерных боезарядов, так как учения - не боевая операция.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта".

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
28.07.2010
«Пионер» например
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 04:18
  • 1192
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"