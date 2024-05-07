Эксперт заявил, что учения ВС РФ нужны для отработки применения ТЯО в случае агрессии НАТО

Военный аналитик Игорь Коротченко подчеркнул, что подобные учения не проводились очень давно и их проведение сейчас говорит о том, что руководство РФ не исключает худших сценариев развития военно-политической ситуации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Анонсированные Генштабом ВС РФ учения с ракетными соединениями Южного округа и ВМФ нужны для отработки применения тактического ядерного оружия в случае задействования войск НАТО в конфликте на Украине и вступление их в боевые действия против ВС РФ. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Подобные учения проводятся впервые за последние годы, они обусловлены той военно-политической ситуацией, которая складывается вокруг конфликта на Украине. Анонсированы намерения стран НАТО ввести свои военные контингенты на Украину, что подразумевает прямое боевое столкновение с российскими вооруженными силами. <...> Весь этот механизм необходимо отработать для того, чтобы, если того потребует ситуация, мы были готовы практически без промедлений и колебаний применить тактическое ядерное оружие в случае, если Российская Федерация подвергнется агрессии со стороны Североатлантического альянса. Вот, собственно, главная цель и задача", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что подобные учения не проводились очень давно и их проведение сейчас говорит о том, что руководство РФ не исключает худших сценариев развития военно-политической ситуации. "Самим фактом анонсирования проведения соответствующих учений по указанию верховного главнокомандующего ВС России мы предупреждаем, что готовы к любым вызовам, угрозам и самым неблагоприятным сценариям, в которых Россия не оставит никаких шансов на успех для своих военных противников", - добавил эксперт.

По словам Коротченко, в ходе учений будет отработан весь необходимый цикл подготовки к практическому применению тактического ядерного оружия, который включает в себя передачу ядерных боевых зарядов соответствующего класса с баз и хранилищ 12 Главного управления Министерства обороны РФ в подразделения, которые их будут применять, стыковку ядерных боевых зарядов с соответствующими носителями, отработку механизма получения санкции и ее подтверждение, ввод полетных заданий и применение ядерного оружия по назначенным целям и объектам противника. Эксперт отметил, что объявленные мероприятия пройдут без реальной инициации ядерных боезарядов, так как учения - не боевая операция.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта".

Ранее в Минобороны России проинформировали, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота РФ. Там уточнили, что планируются мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В оборонном ведомстве заявили, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.