В Конгрессе допустили отправку войск США на Украину в случае ее поражения

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис также заявил, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция, из-за которой якобы задерживается согласование дополнительного финансирования на военные нужды Киева

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Джеффрис также утверждал, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция, которую он обвинил в задержке согласования дополнительного финансирования на военные нужды Киева. По его мнению, эта фракция "не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов". Он полагает, что возглавляет эту фракцию член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Американская администрация неоднократно говорила, что США не намерены размещать войска на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек.