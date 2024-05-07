Киев хочет, чтобы ЕС профинансировал производство боеприпасов и дронов на Украине

ЦАМТО, 6 мая. Власти Украины хотят, чтобы европейские страны профинансировали производство боеприпасов и беспилотников в стране.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Такое заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере, который проходит в понедельник в Брюсселе.

"Главная наша задача (на форуме – ред.) – найти дополнительное финансирование для ВСУ. Моя задача – получить эти средства на производство на Украине, у нас есть возможности, есть не законтрактованные способности, мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива "Зброярі" (рус. "Оружейники"), и по ней уже две страны – Дания и Канада – уже согласились профинансировать производство на Украине, сегодня ищем дополнительные средства, чтобы профинансировать производство на Украине", – сказал А.Камышин.

Он уточнил, что, в частности, Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств для дальнейшей передачи ВСУ.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что страна в качестве действующего председателя совета Евросоюза организует в мае этого года форум по оборонной промышленности ЕС-Украина. Также среди организаторов форума числится Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы. Эта встреча заявлена как составная часть военной помощи Украины со стороны ЕС.

По данным совета ЕС, государства-члены и европейские институты уже оказали военную помощь Киеву на сумму более 33 млрд. евро.