Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских (Radio Universum, Чехия)

Политолог Баранек: Запад страшно недооценил русских

Запад страшно недооценил Россию, заявил в интервью Rádio Universum политолог Ян Баранек. У русских совсем другой менталитет, и они не позволяют себя оскорблять. "Коалиция желающих" воевать с ними в Европе очень-очень мала, уверен аналитик.

Мартина Коцианова

"Политика в политике закончилась, и политиков заменили активисты-выпускники курсов Сороса по манипулированию общественностью, полные профаны и дилетанты", — так текущую ситуацию в Европе охарактеризовал словацкий политический аналитик, а теперь еще и основатель новой консервативной партии Ян Баранек. (…)

Rádio universum: Суммируя всю поступающую информацию, к какому мнению вы пришли относительно вооруженного конфликта на Украине по прошествии двух лет с его начала?

Ян Баранек: Это трагедия, большая трагедия. Этого не должно было происходить. Но мы должны понимать, что было и где корни этого конфликта. А корни нужно искать в 1989 году на Мальте, где Буш старший встретился с Михаилом Горбачевым. К сожалению, на Мальте никаких договоров подписано не было. Там прозвучали только устные договоренности, но их существование подтвердил Джеймс Бейкер, бывший тогда министром иностранных дел, в переписке со своими коллегами из Североатлантического альянса. Он ссылался на договоренности, оговоренные на Мальте в декабре 1989 года. А там договорились, что ФРГ расширится за счет ГДР и что Германия объединится. В обмен Буш старший пообещал, что НАТО расширится только за счет Восточной Германии. Кроме того, Горбачев обещал, что Советский Союз не будет вмешиваться в процессы, которые уже тогда не только начались, но и шли полным ходом в восточноевропейских государствах, за исключением Румынии. Там пик наступил под Рождество 1989 года, когда там, кажется, 24 числа были казнены супруги Чаушеску. Но я отвлекся.

Потом случилось то, что случилось: пришел Ельцин. Нам же известно, что в Советском Союзе произошел путч и пришел Ельцин. При нем американские советники чувствовали себя в Кремле, как у себя дома, и де-факто координировали Ельцина. Потом к власти пришел Владимир Путин, а НАТО не только расширился за счет Восточной Германии и не только за счет Чехии и Словакии, но и провокационно включил в свой состав государства Прибалтики и Польшу. А как мы знаем, у русских там анклав Калининград. Россия, вероятно, уже едва терпела. Но в то время они не могли абсолютно ничего поделать, потому что после Ельцина и распада Советского Союза — не будем сейчас говорить об этом подробно — там воцарился хаос, и правительство не могло ничего предпринять.

Однако Владимир Путин выстраивал армию, восстанавливал ее, и сегодня Россия способна потягаться даже с войсками Североатлантического альянса. Я не утверждаю, что они способны победить. Россия точно не смогла бы победить в конвенциональной войне в Европе. Однако она способна серьезно угрожать безопасности Европы. Вспомним речь Владимира Путина, сказанную в декабре 2021 года. Он обращался к западным странам, то есть странам НАТО и сделал последнее предупреждение, сказав, что требует геополитического возвращения к 1995 году, к откату за 1997 год. Разумеется, он поднял вопрос, который требовалось обсудить.

Но они тогда полностью проигнорировали Путина. Западноевропейские политики, включая американских, не поняли и не понимают менталитет российских политиков, русских, да и вообще менталитет российского населения и считают, что могут русских оскорблять. Но у них такой менталитет, что оскорблять себя они не позволяютРусские совершенно другие. Я повторюсь, что я не русофил, и на Украине у меня семья, но русские другие, и таких вещей они не допускают.

Я вижу, что ты хочешь спросить, но я приведу пример. Мало кто знает, что в прошлом году служить в армию, во время конфликта, пришли 500 тысяч молодых россиян. Причем не из-под палки, а из-за патриотизма.

— Ты точно это знаешь?

— Стопроцентно.

— Когда я слышу такие цифры, то всегда кажется, что это пропаганда, и порой это действительно она и есть.

— Мне это стопроцентно известно из источников, которые я называть не буду. Но я точно знаю про эти 500 тысяч россиян. Дошло до того, что на всех не хватало обмундирования, потому что патриотизм там достиг для нас поразительных масштабов. Мы не понимаем, что и как думают русские, и страшно недооценили ситуацию. А последней каплей стало то, что в январе 2022 года Владимир Зеленский заговорил о возможности получить ядерное оружие, от которого Украина когда-то отказалась. Это стало последней каплей. Я уже не говорю о том, что американцы планировали там (точное место я сейчас не вспомню) построить большую базу. Это переполнило чашу терпения России. Они был против этого. А я, в свою очередь, против напрасных жертв, и уж тем более я против всего, что происходит на войне.

— Ты сказал, что был договор с Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Я как-то говорила об этом с публицистом Ефимом Фиштейном, который заявил, что сам беседовал об этом с Михаилом Горбачевым, и тот ему якобы сказал: "Вы думаете, я так глуп, что никоим образом тогда это не закрепил бы?" С другой стороны, мне известно, что есть, кажется, какие-то записи, подтверждающие те переговоры и пресс-конференцию после. Трудно сказать, и нам приходится опираться на то, чем мы располагаем. Да, лучше знать о корнях проблемы, но сейчас мы уже пришли к тому, к чему пришли. (…)

— Неужели же кто-то думает, что Михаил Горбачев признается в том, что вот так сглупил. Ясно, что это правда, и тут дело не в том, глупый Горбачев или мудрый, а в том, что есть переписка Джеймса Бейкера с министрами обороны стран-членов Североатлантического альянса. В ней все сказано четко. Я опираюсь не на свидетельства Горбачева, а беру информацию из писем Джеймса Бейкера, из американских СМИ, которые писали, когда русские протестовали против расширения НАТО, что договор с Мальты нарушен. А разве могли его нарушить, если бы его не существовало?

— Мы оба знаем, что международная политика, геополитика и отношения — дело крайне сложное, и, как я думаю, в истории человечества еще никогда не случалось, чтобы можно было сказать: этот стопроцентно хороший, а этот стопроцентно плохой.

— Так и есть.

— Но почему сейчас, как ты думаешь, мы не способны спокойно обсудить эту проблему и нормально ее осветить? Почему в данном случае мы впервые выбрали мнение о том, что один кристально чист, а другой черен как смола.

— Это не первый случай, и тут я позволю себе с тобой не согласиться. Ведь при коммунизме мы были кристально чистыми, а остальные черными, как и при фашизме.

— Но в то время мы понимали, что на самом деле все не так, а теперь впервые многие действительно уверовали в эту версию.

— В 50-е годы в это тоже верили, и только потом события развивались так, что вера закончилась. Но ты, вероятно, спрашиваешь о самоотверженном комсомольском активизме носителей чистых, кристальных идей. Однако в истории всегда было так, что воцарялся активизм, то есть без разума — только эмоции. Как будто появлялся новый вид религии, новая вера какой-нибудь секты. Вспомни, как начался коммунизм в Китае. В данном случае меньше жестокости, и тем не менее все признаки налицо. (…)

— В Европе политики говорят о том, что Украину нужно максимально вооружать. Теперь снова заговорили (совершенно серьезно) — я имею в виду Макрона — об отправке солдат Североатлантического альянса на Украину. Возможно, это будут не солдаты НАТО, а солдаты отдельных стран, которые договорятся в двустороннем порядке.

— "Коалиция желающих".

— Да, коалиция желающих. Именно так. Что ты думаешь по этому поводу? К чему может привести этот шаг, если европейские политики действительно решатся?

— К третьей мировой войне. Но они этого не сделают. Эммануэль Макрон, во-первых, залечивает комплексы, заработанные в Африке, потому что там благодаря русским Францию выдавили из бывших колоний, где она еще пользовалась влиянием: Нигера, Мали. Эммануэль Макрон таким образом решает внутренние проблемы.

— А их там предостаточно. (…)

— Бывший чешский посол во Франции Петр Друлак давно говорил, что Францию не спасти. Я немного утрирую, за что приношу ему свои извинения. Однако Франция больше уже никогда не будет той Францией, какой была. В том числе из-за мигрантов. По-видимому, после беспорядков — вспомни, какие страшные беспорядки там были, ведь пол-Франции горело — Макрону нужно отвлечь внимание на что-то другое, и лучше всего, разумеется, тут поможет война. Когда возникали серьезные проблемы, всегда решали вопрос с помощью войны. Только у Макрона сил маловато, чтобы воевать с русскими. Он может только отправить туда наемников.

— Однако в Европе есть особо желающие.

— Их очень-очень мало. Пока что они объявились только в прибалтийских республиках, которые его поддержали.

— И мы.

— Я вас поздравляю. Да, но даже мы, стоя тогда на подиуме в Париже, не сказали, что готовы отправить туда солдат.

— Нет, не сказали, но результаты встречи в Париже получились такими, как будто представители разных стран присутствовали на совершенно разных встречах. Каждый интерпретировал услышанное по-своему. У нас после этого саммита заговорили об "административном призыве".

— Это все галлюцинации Макрона. Рассмотрим "альянс желающих". В чем он заключается? Прежде всего, в том, что страны, которые в нем участвуют, чтобы отправить войска, должны добровольно отказаться от пятой статьи Североатлантического договора. А кто захочет, чтобы, скажем, на Варшаву полетела российская ракета? Даже поляки, хоть там и сменилось правительство, не такие сумасшедшие, чтобы допустить нечто подобное. Их хоть и переполняет ненависть, когда речь заходит о России, но вряд ли они пожелают добровольно выйти из-под защитного зонтика Североатлантического альянса и отдать себя на растерзание русским. Или другой пример. Если Россия отправит на Прагу тактическое ядерное оружие, будь Чешская Республика в коалиции желающих, то кто вас защитит? У вас есть максимум двусторонние договоры с США, и только на них и останется полагаться. Но вы же не думаете, что из-за чехов (я уже не говорю о словаках) США начнут третью мировую войну с Россией?

— Что ты думаешь о третьей мировой войне? По-твоему, она реальна?

— Нет.

— Но ведь мы к ней идем. Или ты считаешь, что у европейских и мировых руководителей все-таки осталась капля элементарного чувства самосохранения?

— Пожалуй. Приведу тебе пример. Скажем, "Блэк Рок". Ты знаешь, что это?

— Конечно.

— Почему "Блэк Рок" сейчас добивается перемирия на Украине?

— Они скупили там угодья и хотят посадить там что-нибудь, а не "удобрять" поля ковровыми бомбардировками.

— Вот именно. Вот тебе и ответ, будет ли третья мировая война.

— Но с другой стороны…

— Кто хочет третьей мировой войны? Кому она будет выгодна? Китаю третья мировая ни к чему, потому что США должны ему столько, если бы в США, не дай бог, упал доллар, Китай потеряет огромные деньги. Третья мировая война не помогла бы абсолютно никому, а думать, что возможна ограниченная третья мировая война, ограниченные ядерные удары, глупо.

— То есть деньги, которые нас довели до этого конфликта, в итоге спасут нас от еще большего разрастания этого конфликта?

— Разумеется. Хотя при Обаме я видел некоторые американские стратегии, где говорилось о том, что можно пережить третью мировую войну, причем с ядерным оружием, и даже выиграть от нее. Но это безумные прожекты.

— Эти, как ты говоришь, "безумные прожекты" сейчас множатся. Нас всегда запугивали ядерным оружием, а сейчас говорят, что ничего такого страшного в нем и нет и что мы преспокойно переживем пару килотонн.

— Конечно. Это вирус навел панику, а ядерная бомба это так… Глупость. Они знают, что мы не выживем, как и они сами. Даже если они пересидят в бункере, то кем будут править? Клопами и крысами, которые выживут? Или кем?

— Но ты говоришь о тотальной ядерной войне. Но даже малая, предупредительная бомба может наделать дел.

— Малая предупредительная может быть и тактической, на которую придется ответить. Так что если Россия взорвет тактическую, то они уже заранее предупредили: "Мы уничтожим Черноморский флот". Русские не позволят этого и взорвут следующую. Что будет потом?

— Будем надеяться, что ты прав в своих рассуждениях, потому что в противном случае шутки бы закончились.

— Я не обязательно прав, потому что в здравом рассудке ты не станешь прыгать под поезд, и тем не менее многие это делают. Поэтому я не утверждаю, что прав на сто процентов. К сожалению, вселенная устроена так, что все, что должно произойти, произойдет. Вопрос, когда. Поэтому я не утверждаю, что так и будет, со стопроцентной уверенностью, но учитывая то геополитическое неравновесие, которое воцарилось в мире, я не думаю, что это произойдет. Ведь и Китай вмешался, а на это расчета не было. Все президенты, начиная с Никсона, знали (а Никсону посоветовал Киссинджер), что нельзя допускать союза России и Китая. Поэтому Никсон поехал в Китай и усугубил разногласия между Советским Союзом и Китаем.

—Да, Генри Киссинджер действительно всерьез предупреждал о том, что нельзя загонять Россию в объятия Китая. А мы добились того, что они объединились.

— Именно так. Мы добились этого абсолютно идиотской политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Все потому, что даже Генри Киссинджера, который уже умер, объявили "инфантильным", хотя потом, когда началась спецоперация на Украине, он не защищал русских. Но, как сам себе сказал тогда, еще в 1989 году Киссинджер предупреждал, что Россия может так отреагировать.

— Он говорил об этом на Давосском форуме, когда начался вооруженный конфликт на Украине. Через год он снова выступил на этом форуме, но более сдержанно. Однако в первый раз он говорил о том, что этот конфликт нужно немедленно…

— Ему было, кажется, сто лет.

— Да, но он говорил, что этот конфликт нужно немедленно прекратить прежде, чем будет поздно. Посмотрим. Остается только надеяться.