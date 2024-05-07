Просто до гениальности: Т-55 с отсеками для десанта спасают жизни бойцов

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Отечественные танки и после Великой Отечественной войны были приспособлены для транспортировки пехотинцев. Правда, с массовым внедрением в войска колесных и гусеничных бронетранспортеров, а потом боевых машин пехоты они практически перестали в Советской армии использоваться для этих целей.

Но, если порыться в подшивках "Красной звезды" и "Советского воина", можно обнаружить достаточно большое количество фотографий с облепленными мотострелками Т-55 и Т-62. Есть мнение, что такие "покатушки" делались лишь для красивых картинок, которыми корреспонденты собирались украсить страницы военных изданий.

Уже в ходе конфликтов на территории постсоветского пространства танки снова стали использовать для доставки пехоты и эвакуации раненых бойцов. Подобная практика продолжилась и в ходе специальной военной операции.

Видео: RT

Известно, что русские бойцы всегда отличались не только бесстрашием, но и смекалкой. Поэтому мы регулярно видим доработанные в войсках различные боевые машины, в том числе танки. Например, в начале апреля проект "РГ: русское оружие" рассказывал о том, как Т-54/55 превратили в подобие тяжелых боевых машины пехоты и успешно использовали их в штурмовых действиях.

Все было сделано до гениального просто: на задней части башни средних танков закрепили защищенных десантные отсеки. Именно в них укрываются идущие на штурм воины.

Кроме 100-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета их поддерживает огнем 12,7-мм НСВ "Утес". Машины также оснащены динамической защитой "Контакт-1".

Отмечается, что такие танки больше других годятся для монтажа забашенных отсеков - на поздние образцы не подходят для этого из-за имеющихся конструктивных особенностей.