Войти
Вестник Мордовии

Просто до гениальности: Т-55 с отсеками для десанта спасают жизни бойцов

193
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Отечественные танки и после Великой Отечественной войны были приспособлены для транспортировки пехотинцев. Правда, с массовым внедрением в войска колесных и гусеничных бронетранспортеров, а потом боевых машин пехоты они практически перестали в Советской армии использоваться для этих целей.

Но, если порыться в подшивках "Красной звезды" и "Советского воина", можно обнаружить достаточно большое количество фотографий с облепленными мотострелками Т-55 и Т-62. Есть мнение, что такие "покатушки" делались лишь для красивых картинок, которыми корреспонденты собирались украсить страницы военных изданий.

Уже в ходе конфликтов на территории постсоветского пространства танки снова стали использовать для доставки пехоты и эвакуации раненых бойцов. Подобная практика продолжилась и в ходе специальной военной операции.


Видео: RT


Известно, что русские бойцы всегда отличались не только бесстрашием, но и смекалкой. Поэтому мы регулярно видим доработанные в войсках различные боевые машины, в том числе танки. Например, в начале апреля проект "РГ: русское оружие" рассказывал о том, как Т-54/55 превратили в подобие тяжелых боевых машины пехоты и успешно использовали их в штурмовых действиях.

Все было сделано до гениального просто: на задней части башни средних танков закрепили защищенных десантные отсеки. Именно в них укрываются идущие на штурм воины.

Кроме 100-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета их поддерживает огнем 12,7-мм НСВ "Утес". Машины также оснащены динамической защитой "Контакт-1".

Отмечается, что такие танки больше других годятся для монтажа забашенных отсеков - на поздние образцы не подходят для этого из-за имеющихся конструктивных особенностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-55
Т-62
Похожие новости
05.03.2007
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РОСОБОРОНЭКСПОРТА Чиновничьи нестыковки осложняют взятие новых рубежей
21.02.2007
В Абу-Даби снова жарко.
20.02.2007
"Фаворит" против "Патриота"
20.02.2007
Участие российских предприятий в выставке вооружений в Абу-Даби придаст импульс ВТС со странами ближневосточного региона - "Рособоронэкспорт"
19.02.2007
На IDEX' 2007 российские вооружения представят более 40 предприятий
27.11.2006
ОТСТАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
21.09.2006
«Рособоронэкспорт» предложил африканским странам конкурентоспособные проекты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"