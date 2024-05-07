В Италии заявили, что против использования Киевом ее оружия для ударов по территории РФ

Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что цель страны - поставлять оружие, которое служит для защиты Украины

РИМ, 6 мая. /ТАСС/. Италия против того, чтобы Украина использовала поставляемое ей Римом оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел, вице-премьер Италии и секретарь партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни на пресс-конференции, организованной Союзом иностранной прессы.

"Мы всегда сохраняли конфиденциальность наших военных поставок: об этом информируется только парламент. Наша цель - поставлять оружие, которое не является наступательным, которое служит для защиты Украины, но на украинской территории, а не на территории России", - приводит его слова канал SkyTG24. Таким образом глава итальянского МИД ответил на вопрос российского журналиста о том, каков вклад Италии в военную поддержку Киева.

Ранее о праве Киева наносить удары британским оружием по целям на территории России заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью для агентства Reuters, которое было опубликовано 2 мая во второй половине дня. Затем материал был отозван, согласно пояснению Reuters, на время "пересмотра некоторых деталей сообщения". Новая версия вышла в 00:00 мск и ничем не отличалась от первоначального материала. В ней также содержалось обещание Лондона продолжить ежегодно оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.

6 мая МИД РФ сообщил, что посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в ведомство, ему заявлен решительный протест из-за высказываний Кэмерона. Согласно сообщению МИД, послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.