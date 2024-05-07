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РИА Новости

В МИД выступили за сохранение режима контроля за ракетной технологией

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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МИД: Россия заинтересована в сохранении режима контроля за ракетной технологией

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы сохранить Режим контроля за ракетной технологией, поскольку на сегодняшний день это единственный многосторонний механизм сдерживания распространения ракетных средств доставки оружия массового оружия, при этом в Москве признают, что страны Запада пытаются политизировать диалог на этой площадке, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

РКРТ - неформальное объединение государств в целях ракетного нераспространения. Создан в 1987 году. В настоящее время участниками режима являются 35 стран. В рамках РКРТ вырабатываются ориентиры экспортного контроля за товарами и технологиями ракет, беспилотных летальных аппаратов или систем доставки, способных переносить грузы массой 500 кг и более на 300 и более км. Россия участвует в РКРТ с 1995 года.

По словам Машкова, усиление глобального противостояния в мире "сузило возможности для поиска точек соприкосновения на многих нераспространенческих и экспортно-контрольных направлениях, включая РКРТ".

"Взаимодействие России с другим странами в рамках Режима контроля за ракетной технологией сохраняется, однако эффективность такого "сотрудничества" снижается. Западные партнеры, составляющие подавляющее большинство участников режима, консолидировано пытаются политизировать диалог, напористо продвигать свои стратегические приоритеты как военно-политические, так и экономические", - сказал Машков.

Он отметил, что Россия, со своей стороны, стремится "спокойно сбалансировать дискуссии, сохранить сугубо технический характер режима, создать благоприятные условия для развития технологического сотрудничества и защиты интересов наших экспортеров".

"Одновременно прилагаем усилия по интеграции ракетнозначимых стран (прежде всего, КНР и Казахстана) в режим. Сделать это было всегда непросто, а тем более в нынешней ситуации, когда всё исходящее от России однозначно воспринимается представителями западных стран в штыки, независимо от существа дела. Здесь безусловным помощником является принцип консенсуса. Несмотря на все нюансы, РКРТ остаётся на данном этапе единственным многосторонним механизмом практического сдерживания распространения ракетных средств доставки ОМУ, и мы заинтересованы в его сохранении", - заключил российский дипломат.

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