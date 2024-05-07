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Интерфакс-АВН

В Эстонии стартуют крупнейшие военные учения года "Весенний шторм"

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Военнослужащий на международных военных учениях на полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа. Архивное фото
Военнослужащий на международных военных учениях на полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Таллин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в понедельник стартуют крупнейшие военные учения года "Весенний шторм" с участием около 14 тысяч военнослужащих республики и союзных войск.

"В ходе учений будут отрабатываться оборонительные операции, проводимые во взаимодействии Эстонской дивизии и союзников, а также с участием других родов войск и военных командований", - сообщил главный штаб Сил обороны.

Учения пройдут с 6 до 17 мая преимущественно в Пярнуском, Ляэнеском, Вильяндиском уездах, на островах Сааремаа и Хийумаа.

В этом году в маневрах впервые будет отрабатываться система передача населению информации об опасности, эвакуация людей их опасной зоны.

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Страны
Эстония
Проекты
Военные учения
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