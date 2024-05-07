В Латвии заявили, что Украине придется отказаться от части территории ради суверенитета

Главком ВВС Виестурс Масулис провел параллель с советско-финской войной 1939-1940 годов

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Украина может столкнуться с необходимостью отказаться от части территории, чтобы сохранить свой суверенитет. Такое мнение выразил в интервью германской газете Berliner Zeitung командующий ВВС Латвии Виестурс Масулис.

Отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшее развитие событий на Украине, Масулис заявил, что хотел бы провести параллель с советско-финской войной 1939-1940 годов. Он напомнил, что Финляндия тогда "потеряла часть своей территории, но взамен обрела свободу". "Возможно, что-то похожее произойдет и на Украине", - добавил Масулис.

Если такое случится, то, по оценкам военного, НАТО должна договориться с РФ о том, чтобы Украина стала частью альянса. "Для меня это наиболее реалистичный сценарий", - заявил Масулис.

5 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу АТВ, что страны Запада признают ухудшение ситуации на фронте для Украины и вынуждены думать, как не проиграть России в конфликте. По его словам, западные политики сейчас соглашаются, что Украине "все тяжелее и тяжелее". С точки зрения министра, подобные высказывания можно считать красноречивой характеристикой того, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал.