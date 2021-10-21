Шойгу заявил о наращивании НАТО своего присутствия у границ Союзного государства

НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в среду, 20 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии глав оборонных ведомств двух стран.

«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», — сказал он.

По словам Шойгу, в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Кроме того, были сформированы штабы коалиционных дивизий НАТО в Румынии, Польше и Латвии, а также в настоящее время увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктур.

Глава Минобороны РФ отметил, что численность сил первоочередного задействования альянса увеличилась с 25 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. Помимо этого, в 2021 году количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО у границ России выросло на 30%.

«Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией. Всё чаще к ним привлекаются страны, не входящие в альянс: Грузия, Украина, Швеция и Финляндия», — добавил Шойгу.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах на высылку российских дипломатов при НАТО. Как уточнил министр, Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Кроме того, он сообщил о приостановке деятельности военной миссии альянса в Москве, а также информационного бюро НАТО, которое было учреждено при посольстве Бельгии в столице РФ.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что данное решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

15 сентября кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой альянса в предстоящем десятилетии. При этом она отметила, что НАТО с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.