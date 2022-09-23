Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО

Известие о том, что Россия объявила частичную мобилизацию, переполошило западный мир. Белый дом срочно переписал речь Байдена для Генассамблеи ООН, где тот утверждал, что Владимир Путин якобы «выступил с ядерными угрозами Европе». В унисон выступили и союзники США – от Британии до кандидатки в НАТО Финляндии. Впрочем, даже в альянсе не наблюдалось единодушия. Как разделились мнения Запада?

Перед речью Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН администрация США анонсировала: президент будет говорить о реформе Совбеза международной организации, поведет речь об инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять. Но, как сообщил источник издания Politico, после выступления Владимира Путина с сообщением о частичной мобилизации в Белом доме оперативно переписали доклад Байдена.

Президент США начал свое выступление с того, что заговорил о российской спецоперации – вернее, как он сформулировал, о "войне, начатой одним человеком, если быть совсем честными", сообщает CNN. Американский лидер обвинил Москву в нарушении Устава ООН и заявил: "Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе и показал безрассудное пренебрежение обязательствами режима нераспространения".

"Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил, – заметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!"

Далее Байден высказался по поводу объявленной российским президентом частичной мобилизации. "Теперь Россия призывает больше солдат, чтобы присоединиться к боевым действиям, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины", – заявил американский президент.

"Речь Байдена показала, что российской дипломатии нужно бить в одну точку: именно США настояли на отказе от стамбульских соглашений,

– сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист, доцент МГУ Борис Межуев. – Путин на это указывал, а Байден никак не комментировал, но в каждой своей речи вынужден как бы защищаться от этих обвинений". Собеседник отметил: в своей речи американский лидер также упомянул то, что конфликт на Украине должен закончиться "справедливо", при этом не пояснил, что значит справедливость в понятии Белого дома. "Кстати, Москва должна предъявить в общественном пространстве свое понимание справедливого разрешения ситуации на Украине – о том, что Киев должен вернуться за стол переговоров. Иного пути для разрешения конфликта нет", – пояснил Межуев.

Реакция самого Киева на известие о частичной мобилизации в России была вполне предсказуемой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "единственный возможный ответ" Запада – "удвоить ставку на поддержку Украины". "Новые санкции против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России", – перечислил глава киевской дипломатии.

Неудивительно, что одной из первых о поддержке Киева заявила британский премьер Лиз Трасс, которая еще ночью созвонилась с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в свою очередь заявил, что российский президент якобы нарушил свое обещание не мобилизовывать часть населения. По его словам, частичная мобилизация, равно как и проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, "обусловлены страхами перед неминуемым украинским наступлением". В официальном сообщении британского военного ведомства подчеркивается, что российская армия испытывает нехватку личного состава.

В таком же духе в кулуарах сессии Генассамблеи высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал частичную мобилизацию признаком поражения России и "актом отчаяния". "Россия не может победить в этой преступной войне. Этими решениями Путин только все усугубляет", – приводит Spiegel слова немецкого руководителя. По словам Шольца, ранее России пришлось "отступить" – перегруппировать свои войска подальше от Киева, отступить. Также, указал канцлер ФРГ, Россия не добилась желаемого успеха и на востоке Украины. "Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за весомой поддержки со стороны многих стран мира, особенно – Германии", – констатировал Шольц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, надо отметить, констатировал, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но – подчеркнул он – "продолжит сохранять бдительность и помогать Украине".

"Информация о частичной мобилизации в России подтверждена. Россия продолжит свою работу – попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории", – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул: "Когда Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны". Моравецкий напомнил, что Польша входит в НАТО, "самый мощный альянс в мировой истории". "Это гарантия безопасности для нас", – уверен глава польского правительства. Президент почти вступившей в Североатлантический альянс Финляндии Саули Ниинистё заявил, что применение Россией силы является "вопиющим нарушением Устава ООН". Он сказал, что нынешний российско-украинский конфликт усугубляет ранее существовавшие международные проблемы.

Литовский президент Гитанас Науседа ожидаемо подтвердил свою поддержку Киеву и призвал членов ООН обратить внимание на преступления, которые совершаются во время боевых действий на Украине. "Я призываю мировое сообщество создать этот специальный трибунал для рассмотрения военных преступлений", – сказал Науседа. Куда резче высказался глава МИД соседней Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Россия якобы опасна так же, как нацистская Германия в предыдущем веке. Руководитель латвийской дипломатии призвал продолжать поддерживать Украину "так сильно, как это возможно".

К слову, заметим, что в Риге и Таллине уже подробно готовятся к российской мобилизации – причем не так, как можно было бы ожидать от стран, любезно принимающих российских несистемных оппозиционеров. Тот же Ринкевич сообщил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации. А вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар заявил: эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России – в том числе по мобилизации. Правда, предупредил чиновник, если эти россияне примут участие в спецоперации на Украине, то в Эстонию они вернуться не смогут.

Довольно сдержанно на известие о мобилизации отреагировали в Болгарии и Румынии. "Объявленная частичная мобилизация в России приведет к эскалации конфликта, станет труднее предсказать, когда он завершится. Риск для безопасности Болгарии в этой ситуации есть, но прямой угрозы нет", – цитировал ТАСС слова министра обороны страны Димитара Стоянова. Румынский премьер Николае Чука ограничился заявлением о том, что в Бухаресте "с обеспокоенностью приняли к сведению" известие из Москвы.

Следует обратить внимание на разницу в оценках факта объявления мобилизации и референдумов Румынией и Болгарией с одной стороны, и Польшей с Британией – с другой, отметил Межуев. "Польско-британская связка играет максимально деструктивную роль как в общеевропейской безопасности в целом, так и в ситуации на Украине, в частности. Именно они провоцировали конфликт на Украине, и им это блестяще удалось. Вообще, сейчас в мире страны относительно ситуации на Украине условно разделились на два лагеря: группа мира – Китай, Индия и, может быть, Турция, и группа войны – США и ЕС", – указал собеседник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец "российско-украинскому кризису" и призвал мир поддержать "мирные инициативы Турции по урегулированию этого конфликта раз и навсегда". Позицию стран БРИКС, по сути, выразил президент Бразилии Жаир Болсонару – он призвал к дипломатии, а не к санкциям, как к лучшему способу положить конец конфликту на Украине. "Решение конфликта на Украине будет достигнуто только путем переговоров и диалога", – сказал он.

Но и в самом ЕС, среди европейских партнеров США по НАТО не было единодушия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за запуск мирных переговоров. "Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", – сказал он.

Помимо Венгрии, бравирующей своей особой позицией в Евросоюзе, по сути, особое мнение высказала Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении России объявить частичную мобилизацию, назвав решение Путина "ошибкой". "Его решение – плохая новость для россиян, это усилит изоляцию его страны", – приводит слова французского лидера Reuters. При этом никаких заявлений о необходимости дальнейшего давления на Москву из уст французского лидера не прозвучало.

"Реакцию стран НАТО на объявленную в нашей стране частичную мобилизацию я бы разложил по шкале, где на одном конце спектра взглядов – желание отомстить России за начатую и продолжающуюся военную спецоперацию и наказать за это в максимально возможной степени. Другой конец этой шкалы представляется стремлением закончить конфликт как можно скорее и закончить его неким политическим компромиссом. Между двумя этими диаметрально противоположными позициями существует очень большой набор различных промежуточных вариаций", – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Почему же у стран НАТО такое расхождение в точках зрения? Да, их реакция схожа только в том, что они не хотят победы России. Но при этом страны НАТО понимают, что, во-первых, проигрыш России маловероятен, тем более сейчас, на фоне мобилизации, пусть даже и частичной. Во-вторых, проигрыш России не означает победу Украины. Поэтому страны НАТО и вынуждены "выкручиваться", придумывая различные версии происходящего", – пояснил эксперт.

Мировое сообщество не было удивлено решением российского руководства о мобилизации, уверен собеседник. "И ранее из уст западных политиков мы слышали разговоры о рисках возможной эскалации конфликта. Сегодня снова появились и рассуждения о вероятности выхода конфликта на ядерный уровень. На мой взгляд, на данный момент ясно одно: вернуться к политическому диалогу между Москвой и Киевом будет крайне сложно. Этот путь развития событий затруднится еще и проведением референдумов на территориях ЛНР и ДНР, поскольку их результаты западным сообществом приняты не будут", – заключил Кортунов.

Добавим, что для выработки единой позиции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (так же, как и Байден, считающий, что Россия шантажирует ЕС ядерным нападением) созывает экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза. На встрече, которая, заметим, состоится в Нью-Йорке, будут обсуждаться новые санкции против России, сообщает ТАСС. Боррель также сообщил, что в четверг на заседании Совбеза ООН будет обсуждаться "новый сценарий" ситуации на Украине. ООН должна уже на этой неделе отреагировать на заявления Путина, заявил Боррель. При этом он подчеркнул, что с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым он встречаться не планирует.

Дарья ВолковаРафаэль Фахрутдинов, Олеся Отрокова