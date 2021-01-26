The Hill (США): великая российская стена

Американский дипломат, рассматривая вопросы безопасности в Европе, все переворачивает с ног на голову. Оказывается, утверждает он в духе западной пропаганды, Россия самостоятельно решила нарастить военный потенциал на своих границах, создавая угрозы своим соседям, а не в ответ на агрессивное продвижение НАТО на восток.

Когда-то давно Китай выстроил стену, чтобы защищаться от иноземных захватчиков, а Россия сейчас возводит ограждение, которое может ослабить ее собственные позиции. От своей западной границы с Финляндией на севере до границы с Грузией на юге Россия оказывала давление на своих соседей и вынуждала НАТО развертывать все больше военных формирований рядом с ее территориями. Вероятно, Кремль не планировал предоставлять НАТО такую возможность.

Россия использует грубую силу - запугивание, принуждение, дезинформацию - настолько часто, что Кремль, возможно, недооценивает способность и степень готовности его соседей сопротивляться. По всей видимости, осознавая эти риски, министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о "беспрецедентных планах НАТО по продвижению к нашим границам, затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия".

То давление, которое Москва оказывает на своих соседей, заставило НАТО усилить свое присутствие в непосредственной близости от границ России: альянс усилил свои сухопутные войска в Польше, военно-воздушные и военно-морские силы в Румынии, а также военные патрули в Балтийском и Черном морях.

Осторожная Финляндия укрепляет сотрудничество с НАТО, повышая способность своих войск взаимодействовать с силами альянса. Швеция, которая стала мишенью опасных маневров российских кораблей и самолетов, согласовала самое значительное увеличение военного бюджета за последние 70 лет и готовится увеличить свои вооруженные силы наполовину.

Страны Балтии сталкиваются с более серьезными угрозами. В 2007 году Москва осуществила масштабную кибератаку на Эстонию, и она неустанно ведет информационную войну. Эстония, Латвия и Литва активно сопротивляются и противодействуют этой кампании Москвы, в том числе с помощью средств нетрадиционной войны. Они охотно размещают у себя батальоны НАТО на ротационной основе.

В Молдавии в ноябре прошлого года на президентских выборах прозападный кандидат одержал уверенную победу, обойдя действующего президента, который, по всей видимости, получал средства от России. Сейчас Молдавия сотрудничает с НАТО, чтобы провести реформу и модернизировать свои вооруженные силы и службы безопасности.

Агрессия России на Украине вызвала резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов и НАТО. После того, как в 2014 году Россия захватила и аннексировала украинский Крым и развязала на востоке Украины войну, которая продолжается до сих пор, Запад начал предоставлять Украине гораздо больше военной помощи, чем кто-либо ожидал. В настоящее время численность вооруженных сил этой страны составляет более миллиона военнослужащих, и их потенциал продолжает расти.

Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму более 1,7 миллиарда долларов, в том числе те 250 миллионов долларов, которые конгресс одобрил летом прошлого года. Большая часть этих средств была израсходована на подготовку военнослужащих и закупку оборудования, в том числе контрбатарейные радары, противотанковые ракетные комплексы Джавелин и патрульные корабли. Украина продолжает сотрудничать с НАТО. В противовес той неопределенности, которая сохранялась до вторжения России, сейчас Украина рассматривает членство в НАТО как свой "стратегический курс". Военная поддержка Запада также помогает Украине "связать" часть военного потенциала России, который может угрожать западным интересам в других регионах.

В более скромных масштабах Запад помогает Грузии укреплять ее оборону - после войны Грузии с Россией 2008 года и оккупации Абхазии и Южной Осетии. Многие жители Грузии поддерживают стремление своей страны вступить в НАТО.

Что касается европейских границ России, то ее единственным близким партнером остается Белоруссия. С самого начала массовых уличных протестов против режима президента Александра Лукашенко, которые вспыхнули в августе прошлого года, Россия поддерживала этот режим. Она отправила туда своих агитаторов и пропагандистов, чтобы помочь Лукашенко дезориентировать белорусов, и Россия продолжает продвигать планы по военной интеграции. В ходе масштабных совместных военных учений, которые состоятся будущей осенью, в Белоруссию прибудет множество российских военных.

Если в какой-то момент Лукашенко начнет сдавать позиции, а Кремль применит силу, чтобы воспрепятствовать возникновению более демократического правительства, Соединенные Штаты и НАТО могут рассмотреть возможность увеличения численности своего контингента на восточном фланге альянса, в первую очередь в Польше.

В 1997 году, когда в силу вступил Основополагающий акт НАТО-Россия, никто не предвидел такого расширения на восток. В этом документе говорилось, что "в нынешних и обозримых условиях безопасности" НАТО будет воздерживаться от "дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил" на территории своих новых членов. Альянс выполнил это свое обещание, размещая там свои силы только на ротационной основе.

Поскольку большая часть российских перевозок через территорию Украины прекратилась, Белоруссия стала играть гораздо более важную роль в торговле Москвы со странами Евросоюза. Любые изменения могут привести к снижению надежности энергетических поставок в Европу, увеличить торговые издержки и барьеры, а также помешать России извлекать экономическую выгоду из ее удобного географического положения между Китаем и Европой. В результате ее конкуренты могут воспользоваться уменьшением присутствия России на европейских рынках.

Если бы Россия не прибегала к грубой силе в отношении своих соседей настолько часто, альянс НАТО вряд ли стал бы наращивать свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ. Если бы Россия решилась применить силу против народа Белоруссии, НАТО еще больше укрепила бы свой восточный фланг. К примеру, основываясь на результатах своего исследования, корпорация RAND рекомендует НАТО развернуть в Прибалтике бригады, а не только батальоны.

Уильям Кортни - помощник старшего научного сотрудника в некоммерческой корпорации RAND, бывший посол Соединенных Штатов в Казахстане и Грузии.

Уильям Кортни (William Courtney)