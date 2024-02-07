Тень путинской России вселяет страх вдоль границ НАТО (Bloomberg, США)

Bloomberg: страны Балтии готовятся к воображаемой войне с Россией

Страны Балтии вполне серьезно готовятся к воображаемой войне с Россией, пишут авторы статьи для Bloomberg. В материале журналисты увлеченно пересказывают параноидальные мнения прибалтийских политиков об "угрозе" со стороны Москвы.

Алан Кроуфорд (Alan Crawford), Аарон Эглитис (Aaron Eglitis), Отт Таммик (Ott Tammik), Мильда Шепутите (Milda Seputyte)

После нескольких часов езды на восток от Риги через заснеженные леса, поля и замерзшие озера указатели на латышском и английском сообщают автомобилистам, что они въезжают в “пограничную зону”. Здесь запрещено останавливаться и фотографировать. Дозорные вышки смотрят на лесополосу из берез и сосен, обозначающую границу с Россией.

Это рубеж Европейского союза и предел досягаемости НАТО. Граница оснащена новейшими камерами и датчиками. Все готово на тот случай, если Владимир Путин захочет ее нарушить.

Эти опасения отнюдь не безосновательны: в последнее время предостережения из Москвы поступают одно за другим, а у всех трех прибалтийских государств есть горький опыт, каково это.

16 января, в ходе предвыборной кампании перед мартовскими выборами, Путин назвал обращение Латвии с этническими русскими проблемой безопасности — аналогичная риторика предваряла начало спецоперации на Украине. Плакаты у эстонских рубежей гласят: “Границы России нигде не заканчиваются”.

Еще более зловеще то, что на учениях летом 2022 года, через несколько месяцев после ввода войск на Украину, Россия отработала удары по эстонским городам. При этом в Минобороны России от комментариев отказались.

"Они направляют на нас орудия, вводят все данные, разве что не командуют “огонь”", — заявил командующий Вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем в интервью из генерального штаба в Таллине. Он сравнил это с повадками “хулигана”, затевающего уличную драку: “Они ищут повод”.

Страны Прибалтики привыкли к запугиванию со стороны Москвы. Эти давние страхи отчасти притупило членство в ЕС и НАТО. Но полномасштабная спецоперация на Украине изменила расклад. Робкие попытки Запада помочь Киеву и неумолимый переход России к военной экономике (при внушительной общественной поддержке) снова обострили ощущение угрозы.

За последние полгода стало ясно, что Россия может производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее, отметил Херем, назвав объем в несколько миллионов снарядов в год. Кроме того, у России нет проблем с личным составом. На пресс-конференции в декабре Путин заявил, что Россия набирает по 1 500 добровольцев в день.

“У военных специалистов за последние два года не было никаких иллюзий, но нам не хватало фактов”, — сказал Херем. Он поступил на службу в 1992 году, через год после того, как Эстония обрела независимость, и привык носить камуфляжную форму. “Теперь мы можем подкрепить наши догадки конкретными фактами, и никто не сможет обвинить нас в разжигании войны”, — считает он.

Три прибалитийские страны давно настроены “по-ястребиному” и предупреждали об агрессии Москвы задолго до того, как Путин развернул полномасштабную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор их лидеры не только выступили с призывами поддержать Киев и упрочить оборону, но и сами подают пример в закупках военной техники от ракет до беспилотников и укреплении границы.

Никто не ждет, что Путин нападет прямо сейчас — в том числе и потому, что Россия всецело сосредоточилась на Украине и занята пополнением личного состава и техники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении 30 января назвал “абсурдом” заявления Запада, что следующими на очереди после спецоперации на Украине станут Прибалтика, Швеция и Финляндия. Сам Путин заявил, что воевать со странами НАТО у России нет “ни причин, ни интереса”. На прошлой неделе ЕС удалось сломить сопротивление Венгрии и договориться о пакете финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

Однако должностные лица стран Прибалтики считают, что Путин осмелел и воспылал новыми имперскими амбициями. Все три небольшие страны прежде входили в состав СССР, граничат непосредственно с Россией и имеют значительные русскоязычные меньшинства — и поэтому не исключают, что следующими окажутся на линии огня.

“Я вижу в сложившейся ситуации большой соблазн для России атаковать Запад и страны НАТО, потому что они видят нашу нерешительность в поддержке Украины”, — сказала бывший президент Литвы до 2019 года Даля Грибаускайте, лично встречавшаяся с Путиным.

Недавним январским утром в приграничном регионе на востоке Латвии стоял четырнадцатиградусный мороз, и снег искрился от низкого и невероятно яркого солнца. Местных жителей предупредили, что на этой неделе состоятся воздушные учения НАТО.

Здесь, в деревне Балтинава, Антра Кейса присматривает за выставкой, посвященной так называемому инциденту в Масленках, который предвосхитил советскую оккупацию Прибалтики. Это произошло 15 июня 1940 года: советские войска НКВД напали на рассвете на латвийские пограничные посты, и в результате перестрелки погибли три пограничника и двое мирных жителей, мать и сын (все латыши).

Вспыхнули боевые действия, после чего Красная Армия в тот же день вторглась в Литву. Вскоре Советы захватили Латвию и Эстонию, заполучив трофей, который “причитался” Иосифу Сталину по пакту Молотова-Риббентропа, заключенного с нацистской Германией годом ранее.

Советская история давит на Прибалтику

Но это продлилось недолго: вскоре в Прибалтику вошли немецкие войска и оккупировали ее вплоть до 1944 года, когда их выбила наступающая советская армия, обосновавшаяся там вплоть до распада Советского Союза в 1991 году.

Инцидент в Масленках показан на выставке во всех подробностях, словно при реконструкции места преступления. В советское время этот эпизод был засекречен и стал достоянием общественности лишь в 1996 году, когда латвийские власти возбудили уголовное дело через пять лет после обретения независимости.

Российская спецоперация на Украине придала выставке в Масленках невиданную ранее актуальность. Приходят те, кто раньше об этом даже не слышал. “В моей юности об этом не рассказывали”, — сказала Кейса. Президент Латвии посетил выставку в 2020 году. Русские, по ее словам, не приезжают.

Кейса побывала на погранзаставе, где ей показали новейшее электронное оборудование. “Все настолько модернизировано, — восхитилась она у диорамы инцидента в Масленках 1940 года. — Сегодня люди обрабатывают границу, словно крестьяне — поля”.

Балтинава — живописная деревня с традиционными деревянными домами, но некоторые из них заколочены. Она расположена примерно в 7 км от нынешней границы. Сами Масленки сейчас находятся на территории России. Выставка разместилась в доме, который принадлежал местному адвокату. Его депортировали в Советский Союз вместе с семьей, откуда он так и не вернулся.

Суровый исторический опыт во многом предопределяет подход Прибалтики к России и их представления о том, на что она способна при Путине. Политические и военные лидеры в Риге, Вильнюсе и Таллине считают, что их тревога оказалась оправданной: ведь Москва в итоге ввела на Украину войска.

Теперь они вновь предупреждают об уязвимости и призывают Запад к решительным шагам против Путина. Выступая по видеосвязи из Вильнюса, бывший президент Литвы Грибаускайте назвала нынешние колебания вокруг помощи Украине “огромной стратегической и тактической ошибкой”, мотивируя это тем, что Россия рано или поздно увидит окно возможностей и непременно им воспользуется.

По ее словам, момент для сдерживания уже упущен, поэтому необходимо срочно крепить оборону. “Потому что у нас не будет и дня, — сказала Грибаускайте. — У нас всего 300 километров территории, так что речь идет не о днях или неделях, а о часах”.

По российскому вопросу она давно слывет “ястребиней”. Но аналогичные призывы готовиться к войне звучат и в других странах — например, в Норвегии и Швеции, которая вот-вот вступит вслед за соседней Финляндией в НАТО, превратив Балтику в “натовское озеро”.

В ходе недавней распродажи государственных облигаций Эстония попыталась успокоить инвесторов насчет российской угрозы. Ранее в декабре основатель и исполнительный директор таллинской мобильной компании Bolt Technologies Маркус Виллиг заявил, что инвесторы напуганы, а генеральный директор латвийской Air Baltic Мартин Гаусс посетовал, что процентные ставки по долгам повысились.

Тем временем НАТО усиливает передовое присутствие во всех трех прибалтийских странах. Но лидеры все равно жалуются, что некоторые члены альянса так и не осознали всю остроту момента. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетовала, что прошло десять лет с тех пор, как союзники договорились тратить на военные расходы по 2% ВВП, однако многие так и не достигли этой цели, несмотря на украинский конфликт.

“А почему? Сдается мне, потому что некоторым кажется, что конфликт где-то далеко и с расходами на оборону можно не спешить, — сказала Каллас в интервью из Таллина 16 января, сопоставив нынешнюю ситуацию с эпохой холодной войны. — Сейчас у нас в Европе, по сути, “горячая” война, но аналогичных шагов мы все же и не наблюдаем”.

Прибалтика решила не ждать других. Все три страны наращивают расходы на оборону, закупают системы ПВО и береговой обороны, ракетные установки HIMARS и задумались о расширении призыва на воинскую службу.

Так, в прошлом году Эстония стала крупнейшим покупателем 155-мм артиллерийских снарядов во всем ЕС. Эстонцы решили построить сотни бункеров вдоль российской границы, а Латвия какое-то время даже собиралась заминировать свою, но передумала.

Предпринимаются и другие действия. Латвия ужесточила критерии проживания для некоторых россиян, а Эстония в январе выслала главу православной церкви в Таллине за антигосударственную деятельность.

Москва пристально наблюдает. “То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны”, — заявил Путин в эфире российских СМИ.

То, что Россия “повысила” действия Прибалтики до национальной угрозы, безусловно, тревожит, однако западные спецслужбы считает, что должно пройти от трех до пяти лет после окончания боевых действий на Украине, прежде чем Москва восстановит свою военную машину и снова будет представлять опасность.

Правда, главнокомандующий Вооруженных сил Эстонии генерал Херем более высокого мнения о возможностях России.

“Россия пока не готова вступить в военный конфликт с НАТО, — сказал он. — Это произойдет не сегодня и не завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать с нами что-то очень ужасное. Не обязательно двигаться маршем на Варшаву, Берлин или даже Таллин. Это может быть военная агрессия меньших масштабов”.

Память о советской оккупации жива в Таллине. Огромный мемориал жертвам коммунизма увековечил 22 000 имен — и это лишь малая часть пострадавших от рук Советов. Он был создан в 2018 году.

Недавнее прошлое переплелось с нынешней реальностью: в эстонской столице, как и по всей Прибалтике, повсюду украинские флаги.

Мартин Вайно, куратор Музея оккупации и свободы, рассказал об “огромной солидарности” с Украиной во всем гражданском обществе. Какое-то время в его музее работала станция, где волонтеры плели маскировочные сети для отправки в Киев.

В музее проводятся дискуссии между молодежью и людьми старшего возраста, проведшими детство в Сибири. Планируется временная выставка, посвященная украинскому конфликту и его влиянию на Эстонию.

“Война не неизбежна, — сказал Вайно за чашкой кофе в новом здании музея напротив площади Свободы, где мы пережидали снегопад. — Но мы должны сделать все, чтобы в случае войны мы победили. И более того, мы должны сделать все в наших силах, чтобы она даже не началась”.

В четырехстах километрах на юго-восток, в Балтинаве, его коллега-куратор Антра Кейса привыкла жить по соседству с Россией. В местном кафе меню составлено по-русски и по-латышски, а на дорожных знаках указано расстояние до Москвы.

Она говорит, что сама не очень волнуется, но муж потерял покой с началом российской спецоперации на Украине. “Он твердит, что знал заранее, что так и будет, а теперь предрекает войну, — сказала она. — Я отвечаю: “Ну не дури, никакой войны не будет!”. Не знаю, может, я слишком наивна”.

Статья написана при участии Энтони Хэлпина