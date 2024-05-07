Словацкая компания срывает поставки для ВСУ гаубиц Zuzana 2

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В октябре 2022 года Германия, Норвегия и Дания заказали для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 общей стоимостью £92 млн со сроком поставки до конца текущего года.
- говорится в местном издании Future Army, имея в виду поставки САУ нового производства.
Депутат парламента Юрай Крупа и генерал в отставке Павел Мацко утверждают, что на предприятии Konštrukta Defense изготавливается лишь около 7 из 16 заказанных шасси Zuzana 2, но даже для этого небольшого числа платформ не хватает стволов, которые выпускает другая госкомпания ZTS Špeciál, так как она предпочитает снаряжать своей продукцией чешскую гаубицу Dita, использующую тот же ствол, что и Zuzana 2.
Первоначально планировалось, что стволы для Zuzana 2 будут выпускаться на Украине, на Новокраматорском заводе тяжелого машиностроения (НКМЗ).
- отмечается в издании.
В итоге Konštrukta Defense лишь в феврале текущего года заключила с ZTS Špecial контракт на поставку стволов для САУ Zuzana 2.
- указывается в местной прессе по поводу срыва поставок самоходок.