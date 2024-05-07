Словацкая компания срывает поставки для ВСУ гаубиц Zuzana 2

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В октябре 2022 года Германия, Норвегия и Дания заказали для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 общей стоимостью £92 млн со сроком поставки до конца текущего года.

Несмотря на то, что это выгодный контракт для госкомпании Konštrukta Defense и они остро нужны Украине, поставки САУ идут на спад. В августе прошлого года отгрузили первые две установки и больше ни одной с тех пор

- говорится в местном издании Future Army, имея в виду поставки САУ нового производства.

Депутат парламента Юрай Крупа и генерал в отставке Павел Мацко утверждают, что на предприятии Konštrukta Defense изготавливается лишь около 7 из 16 заказанных шасси Zuzana 2, но даже для этого небольшого числа платформ не хватает стволов, которые выпускает другая госкомпания ZTS Špeciál, так как она предпочитает снаряжать своей продукцией чешскую гаубицу Dita, использующую тот же ствол, что и Zuzana 2.

Первоначально планировалось, что стволы для Zuzana 2 будут выпускаться на Украине, на Новокраматорском заводе тяжелого машиностроения (НКМЗ).

Однако НКМЗ начал сотрудничать с французской компанией Nexter Systems, производящей гаубицы Caesar

- отмечается в издании.

В итоге Konštrukta Defense лишь в феврале текущего года заключила с ZTS Špecial контракт на поставку стволов для САУ Zuzana 2.

Теперь вопрос заключается в том, будут ли оставшиеся 14 Zuzana доставлены к согласованной дате, то есть до конца этого года. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что словацкая оружейная промышленность упускает уникальную возможность сделать себе имя за рубежом

- указывается в местной прессе по поводу срыва поставок самоходок.