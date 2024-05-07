Войти
Военное обозрение

Словацкая компания срывает поставки для ВСУ гаубиц Zuzana 2

179
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В октябре 2022 года Германия, Норвегия и Дания заказали для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 общей стоимостью £92 млн со сроком поставки до конца текущего года.

Несмотря на то, что это выгодный контракт для госкомпании Konštrukta Defense и они остро нужны Украине, поставки САУ идут на спад. В августе прошлого года отгрузили первые две установки и больше ни одной с тех пор

- говорится в местном издании Future Army, имея в виду поставки САУ нового производства.

Депутат парламента Юрай Крупа и генерал в отставке Павел Мацко утверждают, что на предприятии Konštrukta Defense изготавливается лишь около 7 из 16 заказанных шасси Zuzana 2, но даже для этого небольшого числа платформ не хватает стволов, которые выпускает другая госкомпания ZTS Špeciál, так как она предпочитает снаряжать своей продукцией чешскую гаубицу Dita, использующую тот же ствол, что и Zuzana 2.

Первоначально планировалось, что стволы для Zuzana 2 будут выпускаться на Украине, на Новокраматорском заводе тяжелого машиностроения (НКМЗ).

Однако НКМЗ начал сотрудничать с французской компанией Nexter Systems, производящей гаубицы Caesar

- отмечается в издании.

В итоге Konštrukta Defense лишь в феврале текущего года заключила с ZTS Špecial контракт на поставку стволов для САУ Zuzana 2.

Теперь вопрос заключается в том, будут ли оставшиеся 14 Zuzana доставлены к согласованной дате, то есть до конца этого года. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что словацкая оружейная промышленность упускает уникальную возможность сделать себе имя за рубежом

- указывается в местной прессе по поводу срыва поставок самоходок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Nexter
Похожие новости
18.01.2023
Словакия завершила контракт на поставку Украине восьми 155-мм колёсных самоходных гаубиц Zuzana 2
22.11.2022
Словакия поставила ВС Украины 155-мм самоходную гаубицу "Зузана-2"
13.10.2022
Берлин закупает для Украины словацкие самоходные артустановки Zuzana 2
10.10.2022
Словакия поставила на Украину очередные 155-мм САУ Zuzana 2
05.10.2022
Германия, Дания и Норвегия совместно закупят 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины
03.10.2022
СМИ: Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 04:18
  • 1192
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"