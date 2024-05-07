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ТАСС

В МО РФ назвали учения ракетных соединений ЮВО ответом на угрозы отдельных западных лиц

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Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В министерстве отметили, что учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Учения ракетных соединений Южного военного округа, в ходе которых будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия, направлены на поддержание готовности личного состава и техники и в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

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